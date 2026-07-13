Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa ve İspanya, şampiyonluk biletini kapmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde kozlarını paylaşacak. Kaybeden tarafın turnuvaya üçüncülük maçıyla veda edeceği bu kritik mücadele, Türkiye'deki taraftarlarca da yakından izleniyor. Maçın oynanacağı stattan canlı yayın bilgilerine kadar tüm detaylar netleşti.

FRANSA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki dev ekibi karşı karşıya getirecek yarı final mücadelesi 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğü Türkiye saatiyle tam 22.00'de çalacak. Bu doksan dakikadan galip ayrılan takım Dünya Kupası finaline yükselecek.

FRANSA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'deki sporseverler yarı final maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı izleyecek. İzleyiciler maçı Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan da takip edebilecek. Dileyen taraftarlar Türksat uydusuna veya TRT'nin dijital yayın platformlarına da girebilecek.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu karşılaşmaya Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Fransa ve İspanya, Texas eyaletinin Arlington kentinde yer alan AT&T Stadyumu'nda sahaya çıkacak. On binlerce taraftar bu mücadeleyi tribünden izleyecek.