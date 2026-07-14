Son Mühür- İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, yerel yönetimlerde derin izler bırakmış önemli bir ismi konuk etti. CHP'nin kurultayına verilen mutlak butlan kararı sonrası yapılan değişimlerle İl Başkanı olan Utku Gümrükçü, kentin deneyimli belediye başkanlarından Abdül Batur ile il binasında bir araya geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden buluşmaya dair sıcak bir kare paylaşan Gümrükçü, birliktelik ve dayanışma mesajı verdi.

Narlıdere ve Konak belediye başkanı olmuştu

Abdül Batur, İzmir yerel yönetim tarihinin en çok tanınan figürlerinden biri. Hem Narlıdere hem de Konak Belediye Başkanlığı koltuklarında uzun yıllar oturdu. "Halkçı belediyecilik" mottosuyla yürüttüğü çalışmalar, onu kent siyasetinde referans isimlerden biri haline getirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de bu tecrübeye hakkını teslim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümrükçü, Batur'un geçmişten bugüne taşıdığı birikimin parti için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

"Partimizin hafızasından güç alıyoruz"

İzmir’e hizmet etmiş isimlerin dışarıda bırakılmaması gerektiğini savunan Gümrükçü, parti içindeki omuz omuza duruşu şu sözlerle aktardı:

"Partimize ve kentimize emek vermiş olanların bilgi, birikim ve deneyimleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da büyütmek ve İzmir'imize hizmet etmek için dayanışma içinde çalışmaya devam ediyoruz."

Utku Gümrükçü ayrıca Batur’a gerçekleştirdiği bu nazik ziyaret, hoş sohbeti ve paylaştığı değerli fikirleri için teşekkür etti.



