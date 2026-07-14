Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü bir yandan İzmir vitrinine çıkartacağı yönetim kurulu listesi için yoğun bir mesai yürütürken diğer yandan ilçe örgütleri için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki hafta başından itibaren ilçe örgütlerinde değişim için düğmeye basılması bekleniyor.

İlk adres belli oldu...



Utku Gümrükçü'nün, görevden almayı düşündüğü ilk isim de belli oldu.

CHP kulislerinden yansıyana bilgilere göre İzmir İl Başkanı Gümrükçü, ilçe örgütleri mesaisine Kemalpaşa'dan başlayacak.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın, İzmir'de koltuğa veda edecek ilk isim olacağı konuşuluyor.



İZBAŞ'ta görev yaptığı ortaya çıkmıştı...



CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın, CHP tüzüğünde yasaklanmasına rağmen Bornova Belediyesi şirketi İZBAŞ'da yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.



İki ay boyunca iki koltukta birden...



8 Ağustos 2025'de İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirilen Ahmet Yılmaz'ın 7 Ekim 2025 tarihinde bu görevinin sona erdiği görüldü.

Yılmaz'ın, iki ay boyunca hem ilçe başkanlığı görevinde bulunduğu hem de Bornova Belediyesi şirketi İZBAŞ'da yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapması, parti yöneticilerinin belediyelerde çalışmasını yasaklayan tüzük maddeleri ihlal mi edildi sorusunu beraberinde getirmişti.

Büyükşehir bünyesinde de görev almıştı...



Ahmet Yılmaz'ın Bornova Belediyesi dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmişi de bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki geçmişinin sorulması üzerine de İlçe Başkanı Yılmaz,

“İşten ayrıldım, evet. Ağır vasıta şoförü olarak çalıştım. Tam tarihini bilmiyorum ama 2025 yılının mayıs ya da haziran ayında işten ayrıldım. Belediyeyle herhangi bir ilişiğim yok. Olsa ilçe başkanlığı yapamam, yasak çünkü. Hiçbir yerde bir çalışmam yok” diye konuşmuştu.



Ahmet Yılmaz'ın yerine kim gelecek?



CHP İzmir il başkanlığı kulislerine göre Ahmet Yılmaz'ın görevden alınması için düğmeye basılmasının ardından Utku Gümrükçü'nün Kemalpaşa için düşündüğü ismin Ozan Yalçın olduğu öğrenildi.

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları eski Başkanı Ozan Yalçın, Kemalpaşa ilçe kongresinde Kemalpaşa Belediyesinin desteğini alan Ahmet Yılmaz'a karşı girdiği yarışı kaybetmişti.