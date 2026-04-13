Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan, Tunç Erciyas’ın hazırlayıp sunduğu "Sıcak Bakış" programının konuğu olan AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediyesi'nin ilk iki yıllık performansına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gaziemir’in potansiyelinin çok altında yönetildiğini vurgulayan Yaşadı, mevcut yerel yönetimin ilçenin sorunlarından koptuğunu ve "yüzeysel bir siyaset" yürüttüğünü savundu.

"Gaziemir potansiyelinin çok altında: Sorunlar ciddiye alınmıyor"

Gaziemir’in mevcut durumunu objektif bir gözle değerlendirmeye çalıştıklarını belirten İsmail Yaşadı, ilçenin hak ettiği noktadan çok uzakta olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Ünal Işık’ın ilçedeki vahim tablonun farkında olmadığını ya da bu durumu önemsemediğini iddia eden Yaşadı, "Vatandaşın problemleri dinlenmiyor, dinlense de ciddiye alınmıyor. Tek isteğimiz Gaziemir’in daha iyiye gitmesi ancak bugün karşımızda sadece yüzeysel bir siyaset var," dedi.

"Ortak akıl vaadi meclis kısıtlamasına dönüştü"

Seçim öncesi "birlikte hareket etme" vaadinde bulunan Ünal Işık’ın, görev süresi içinde bu vaadinden tamamen uzaklaştığını söyleyen Yaşadı, son meclis toplantısında yaşanan gerginliğe dikkat çekti. Muhalefetin konuşma sürelerinin kısıtlanması üzerine AK Parti grubunun meclisi terk ettiğini hatırlatan Yaşadı, "Ünal Bey ‘eksiklerimi sizden öğreneceğim’ demişti ancak şimdi muhalefetin olmadığı bir salonda tek başına cevap vermeyi tercih ediyor. Söyleyeceklerimizden çekiniyorlar ki bu noktaya geldik," eleştirisinde bulundu.

"Bütçe ve borç edebiyatı bir bahane olarak kullanılıyor"

Belediyenin mali durumu hakkında sürekli "para yok" şikayetinin yapıldığını belirten İlçe Başkanı Yaşadı, bu durumun bir mazeret olamayacağını vurguladı. Ünal Işık’ın adaylık öncesinde de meclis üyesi ve başkan vekili olarak belediyenin mali tablosuna hakim olduğunu hatırlatan Yaşadı, "Durumu biliyordu, madem yapamayacaktı aday olmasaydı. Bütçemiz yok diye diye iş yapma telaşları kalmadı. Sadece çalışanların parasını ödeyebiliyoruz demek bir belediye başkanı için çözüm değildir," ifadelerini kullandı.

"Gaziemir çukurdan geçilmiyor, vaatler havada kaldı"

İlçedeki altyapı ve yol sorunlarının tahammül edilemez boyuta ulaştığını belirten İsmail Yaşadı, vaat edilen projelerin hiçbirinin hayata geçirilmediğini söyledi. "Çukurları vatandaştan önce tespit edeceğiz" sözünün tutulmadığını ifade eden Yaşadı, "Gaziemir’in her yeri berbat durumda. Çukursuz tek bir sokak yok. Biz video çekiyoruz, sadece o çukur yapılıyor ama iki adım ötesine dokunulmuyor. İkinci yol hattı, botanik bahçe, stadın yenilenmesi... Bunların hepsi hayal oldu," dedi.

"Pazar yerlerinde hijyen ve tuvalet sorunu çözülemiyor"

Gaziemir esnafının ve vatandaşının en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını dile getiren Yaşadı, pazar yerlerindeki içler acısı durumu şu sözlerle anlattı: "Esnaf iki sene önce portatif tuvalet istedi, iki senedir bir tuvaleti bile sağlayamadılar. Sarnıç bölgesinde hala bir pazar yerimiz yok. Büyükşehir ile uyum içindeyiz diyorlar; doğru, uyum içindeler ama çalışmamakta uyumlular."

"Esnaf desteklenecek denmişti, çay kaşığını bile dışarıdan alıyorlar"

Belediye ihtiyaçlarının Gaziemir esnafından karşılanacağına dair verilen sözlerin de tutulmadığını belirten Yaşadı, "Geçen gün bir baktık; belediyeye alınan çay kaşığı bile şehir dışından getirilmiş. Gaziemir esnafını koruyacağız deyip, en basit kalemleri bile dışarıdan almak samimiyetsizliktir," dedi.

"İmar planı olmadığı için doğalgaz gelmiyor"

İlçedeki yerinde dönüşüm ve doğalgaz sorununa da değinen Yaşadı, belediyeyi irade göstermemekle suçladı. Vatandaşın hala doğalgaza erişemediği sokaklar olduğunu hatırlatan Yaşadı, "İmar planlarını halledin ki doğalgaz gelsin diyoruz. Bunlar zor değil, sadece niyet ve irade isteyen işler. Ancak ne yazık ki bu niyet yönetimde yok," açıklamasında bulundu.

"Kamu zararı ve bankamatik memurları sorusu cevapsız"

Meclis üyesi Uğur İnan Atmaca’nın "bankamatik memurları" hakkındaki sorusunun cevapsız bırakıldığını belirten İsmail Yaşadı, "Bizim için şahısların önemi yok, biz kamu zararı var mı ona bakıyoruz. Aldınız mı, bu kişiler işe gidip geliyor mu diye soruyoruz; ne 'aldık' ne de 'almadık' diyebiliyorlar," diyerek şeffaflık vurgusu yaptı.

"Gaziemir’in hakkını aramak yerine şehir şehir geziyorlar"

Belediye yönetiminin ve bazı siyasi isimlerin Gaziemir’in sorunları yerine şehir dışındaki etkinliklerde boy göstermesini eleştiren Yaşadı, "Kuşadası’nda, Menderes’te, Saraçhane’de her yerdeler; bir tek Gaziemir’de yoklar. Gece 2’de 3’de ateş başında oturup eylem yapacağınıza, Gaziemir’in bekleyen sanat merkezini, gençlik merkezini bitirin. Tansaş arazisi için yapılan protokollerin gereği hala yerine getirilmedi. Gaziemir halkı 20 dakikada ilçeden çıkamıyor, trafik felç olmuş durumda ama yönetimin aklı başka yerlerde," dedi.

"Yüzde 90'ı bitmiş bina iki yıldır tamamlanamadı"

Ünal Işık döneminden önce yüzde 90 seviyesine gelmiş olan Sanat Merkezi’nin, iki yıldır kalan yüzde 10’luk kısmının bitirilemediğini söyleyen Yaşadı, "Müteahhit problemi denilerek geçiştiriliyor. İki yıl bizim için tamamen hayal kırıklığıdır. İkinci kata suyun çıkmadığı, her yerinden su kaçaklarının fışkırdığı bir altyapıyla baş başayız. Gaziemir çok özel bir ilçe, küçük dokunuşlarla bu sorunlar aşılır ama niyet yoksa yapılacak bir şey de yoktur," diyerek sözlerini noktaladı.

