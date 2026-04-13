SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar’da mülkiyet hakkı ve yerel yönetim etiği üzerine yürütülen tartışmalar, bir "hukuk tartışmasına" evriliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün, ilçedeki yüzlerce kaçak yapıyı re’sen (kendiliğinden) denetlemek yerine, sadece "seçili" dosyalar üzerinden işlem yapması,"çifte standart" iddialarını alevlendirdi.

Esentepe’de Yıkım, Başka Yerde Sessizlik!

İlçedeki denetim adaletsizliğinin en somut örneği Esentepe mahallesinde yaşanıyor. Bölgedeki birçok hak sahibi, belediyenin çözüm üretmek yerine yıkım kararlarını bir "silah" gibi kullandığını iddia ediyor. Mahalleli, belediyenin kentsel dönüşüm sürecinde bir "hakem" gibi davranmak yerine, özel şirketlerin önünü açtığını savunuyor. Belediyenin şeffaf olmayan süreçlerle bölgeyi şirketlerin insafına terk ettiği yönündeki eleştiriler CİMER başvurularında sıkça dile getiriliyor.



CİMER Kayıtları Patladı: Vatandaş "Eşitlik" İstiyor

Karabağlar Belediyesi’nin Yapı Kontrol uygulamaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) giden şikayetlerde de rekor seviyeye ulaştı. Edinilen bilgilere göre, CİMER’e giden başvurularda öne çıkan ana başlıklar şunlar:

-Görevi İhmal: Açıkça görülen kaçak yapılara belediyenin müdahale etmemesi.

-Ayrımcılık: Şikayete bağlı denetimlerin "adrese teslim" yapılması ve kişisel hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi.

-Hukuksuz Cezalar: 1985 öncesi hakları koruyan imar kanunlarının görmezden gelinmesi.

Görevi Yapmama Sorgusu: Neden Re’sen Denetim Yok?

Hukukçular ve şehir plancıları şu can alıcı soruyu soruyor: Belediye neden sadece "şikayet" gelince harekete geçiyor? İmar Kanunu’na göre, bir belediyenin sınırları içerisindeki kaçak yapıyı tespit edip işlem yapması için şikayet beklememesi, re’sen (resmi görevi gereği) harekete geçmesi gerekiyor. Ancak Karabağlar’da binlerce kaçak yapı "görünmezden" gelinirken, belediyenin otopark parasını aldığı yerlerin "ani bir aydınlanmayla" kaçak sayılması, kurumun denetim mekanizmasının "objektif" değil "subjektif" işlediğinin kanıtı olarak gösteriliyor.

"Şikayet" Kılıf mı?

İlçedeki mülk sahipleri, "şikayet var" denilerek başlatılan süreçlerin aslında birer "cezalandırma yöntemi" olduğunu savunuyor. Belediye binasının penceresinden görünen bir iş yerine 40 yıl sonra ceza kesilmesi, idarenin "kendi ihmalini" vatandaşa fatura etmesi olarak yorumlanıyor. Esentepe'deki yıkımlarda mağdur olan vatandaşlar ile milyonluk cezalara çarptırılan esnaflar, şimdi yargıda "Belediyenin denetimde eşitlik ilkesini ihlal ettiği" teziyle hakkını arıyor.

Yargı "Dur" Diyecek mi?

Gözler, Karabağlar Belediyesi’nin CİMER üzerinden gelen eleştirilere ve mahkemeye sunulan "denetimde ayrımcılık" belgelerine vereceği savunmada. Mahkemenin, sadece bir yapıya değil, ilçedeki tüm denetim anlayışına yönelik emsal bir karar vermesi bekleniyor.

Esentepe sakinlerinin Karabağlar Belediyesi’ne yönelik tepkileri, özellikle kentsel dönüşüm sürecindeki belirsizlikler ve uygulama yöntemleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bölge halkı, mülkiyet haklarının korunmadığını ve belediyenin kendilerini yalnız bıraktığını savunarak konuyu defalarca yargıya ve CİMER’e taşıdı.

"Yerinde Dönüşüm" Sözünün Tutulmaması

Vatandaşlar, en başından beri vaat edilen "yerinde dönüşüm" modelinin uygulanmadığını, bunun yerine kendilerinin borçlandırılarak mülksüzleştirilmeye çalışıldığını iddia ediyor. Özellikle yüksek inşaat maliyetlerinin ve düşük metrekare tekliflerinin hak sahiplerini mağdur ettiği belirtiliyor.