ABD ile İran arasında artan gerilimin ardından dikkat çeken bir diplomatik iddia gündeme geldi. ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir İranlı yetkiliye dayandırılan haberlere göre, iki ülke arasında doğrudan olmasa da temas kurulduğu ve olası bir anlaşma zemininin yoklandığı öne sürüldü.

“Temas var, ancak müzakere aşamasında değil”

İddiaya göre İranlı yetkili, son günlerde ABD’nin girişimiyle iki ülke arasında dolaylı temasların gerçekleştiğini belirtti. Ancak bu sürecin henüz resmi müzakere seviyesine ulaşmadığı ifade edildi. Tarafların, arabulucular üzerinden mesaj alışverişinde bulunduğu ve olası bir anlaşmanın çerçevesini test ettiği aktarıldı.

Hedef yalnızca ateşkes değil

Yetkilinin açıklamalarında, gündeme gelen önerilerin yalnızca geçici bir ateşkesi değil, iki ülke arasındaki çatışmayı kalıcı şekilde sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmayı içerdiği vurgulandı. Bu durum, diplomatik sürecin daha geniş bir perspektifle ele alındığı şeklinde yorumlandı.

İran’dan “dinlemeye hazırız” mesajı

Haberde yer alan ifadelere göre İran, doğrudan müzakere talebinde bulunmasa da ulusal çıkarlarını koruyan ve sürdürülebilir nitelik taşıyan bir anlaşma önerisi gelmesi halinde bunu değerlendirmeye açık. Tahran yönetiminin, şartların uygun olması durumunda diplomatik süreci ilerletebileceği belirtiliyor.

Nükleer program ve yaptırımlar gündemde

İranlı yetkili, ülkesinin nükleer silah geliştirmeyeceğine dair gerekli güvenceleri vermeye hazır olduğunu ifade ederken, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanımının İran’ın hakkı olduğunu yineledi. Olası bir anlaşmanın ise İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasını içermesi gerektiği vurgulandı.

Gözler diplomatik sürecin seyrinde

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları askıya almasının ardından ortaya atılan bu iddialar, taraflar arasında yeni bir diplomatik sürecin başlayabileceği yönünde beklentileri artırdı. Ancak resmi makamlarca doğrulanmayan temas iddiaları, sürecin belirsizliğini koruduğunu gösteriyor.