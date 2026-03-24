İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu’da artan gerilimin küresel ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arakçi, Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin sürdüğünü belirterek, yalnızca İran’la çatışma halinde olan ülkelere ait gemiler için farklı bir durum söz konusu olduğunu ifade etti.

“Hürmüz Boğazı herkese açık”

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Arakçi ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Arakçi, uluslararası enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu vurgulayarak, tüm gemilerin güvenli geçiş yapabileceğini belirtti. Ancak İran ile savaş halinde olan ülkelere ait gemilerin bu kapsam dışında tutulduğunu dile getirdi.

“İran halkı birlik içinde”

Arakçi, İran halkının dış müdahalelere karşı güçlü bir dayanışma sergilediğini ifade ederek, ulusal egemenlik ve bağımsızlığın korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Mevcut gerilimin geçici değil, kalıcı bir ateşkesle sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Çin’den diyalog ve müzakere çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise krizlerin çözümünde askeri yöntemler yerine diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Wang, tüm tarafların barış için fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade ederken, Çin’in tarafsız ve yapıcı tutumunu sürdüreceğini kaydetti.

Küresel enerji hattı: Hürmüz Boğazı

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’nden çıkan petrolün küresel pazarlara ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Irak ve İran petrolünün önemli bir bölümü bu hat üzerinden taşınıyor.

Çin’in enerji bağımlılığı dikkat çekiyor

Çin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’inin Hürmüz Boğazı üzerinden taşındığı biliniyor. Bu nedenle bölgede yaşanan her gelişme, yalnızca Orta Doğu’yu değil Asya başta olmak üzere küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkiliyor.

Gerilim petrol fiyatlarını etkiliyor

Son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik ve tanker trafiğindeki aksaklıklar, küresel petrol arzında dalgalanmalara neden oldu. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kapanmanın petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD’nin, diplomatik görüşmeler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılar bölgedeki tansiyonu yükseltti. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere karşılık verdi.

Söz konusu saldırılarda İran’da üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği bildirilirken, gelişmeler Orta Doğu’da yeni bir kriz dalgası endişesini beraberinde getirdi.