Ortadoğu gerilimi son günlerde diplomasi krizine evrilmiş durumdayken, ülke liderlerinden ve önemli isimlerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ateşkes süreci ve müzakere süreci hakkındaki gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, sürecin nereye doğru gideceği ise merak konusu. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ardından bir açıklama da, ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump bu kez sadece İran'ı değil, Küba'yı da hedef aldı.

"İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz!"

Önemli açıklamalarda bulunan Trump, "Dün Hürmüz Boğazı’ndan 34 gemi geçti. Anlaşma yapmayı çok istiyorlar. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Eğer kabul etmezlerse, anlaşma olmaz. Bir ülkenin dünyayı şantajla ya da zorbalıkla sindirmesine izin veremeyiz. Onlar da tam olarak bunu yapıyor, dünyayı gerçekten şantajla sindiriyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Trump, "Bir ablukamız var. Hiçbir iş yapamıyorlar. İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız. Şu anda herhangi bir çatışma yok. İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz." ifadelerini kullandı.

