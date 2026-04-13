Türkiye'nin farklı noktalarında yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bir deprem haberi de akşam saatlerinde geldi. Depremin merkez üssü bu kez Erzincan'dı.

Erzincan'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son dakika verileri aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Erzincan'ın Kemahiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 19.15 sıralarında meydana gelirken, meydana geldiği derinlik ise 7.12 KM olarak açıklandı. Deprem başta Erzincan olmak üzere çevre il ve ilçelerde de büyük panik yarattı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verileri: