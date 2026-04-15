ABD’nin başkenti Washington DC tarihi bir ana tanıklık etti. 1993 yılından bu yana ilk kez, Lübnan ile İsrail arasında üst düzey doğrudan temas gerçekleşmiş oldu.

Görüşme, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun arabuluculuğunda Gerçekleşti. Görüşmeye iki ülkeden katılan isimler ise; Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh ile İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter oldu.

Hizbullah vurgusu dikkat çekti!

Görüşmenin ardından Yechiel Leiter açıklamalarda bulundu. Leiter tarafından, bazı konularda ortak bir yaklaşım sergilendiği ifade edildi.

Leiter tarafından Lübnan’ın İran’ın ülkedeki etkisinden ve Hizbullah etkisinden kurtulması gerektiği konusunda fikir birliği oluştuğu belirtildi.

Tarihi dönüm noktası!

Görüşme sonrası ABD, İsrail ve Lübnan ortak açıklaması yayımlandı. Görüşme, tarihi dönüm noktası olarak değerlendirildi.

İsrail'e güvenlik alanında destek!

Yayımlanan ortak metinde, ABD tarafından İsrail’in güvenlik kaygılarının desteklendiği, Hizbullah’tan gelebilecek saldırılara karşı kendini savunma hakkının tanındığının altı çizildi.

İsrail'den dikkat çeken açıklama!

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki devlet dışı olan silahlı unsurların silahsız hale getirilmesi ve güvenlik altyapısında güçlendirme hamlelerini yinelediği belirtildi.

Lübnan’dan önemli çağrı!

Lübnan tarafından yapılan açıklamada ise, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine yönelik vurgu yapıldı. Ayrıca çatışmaların beraberinde getirdiği insani krize dikkat çekildi ve ateşkes çağrısı geldi.