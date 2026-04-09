Son Mühür - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe’yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından oldukça sert ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray’a karşı büyük bir hainlik var” diyen Okan Buruk, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Maçlardan önce kadrolarımız sızdırılıyor. Bazen içerideki oyuncuların üstüne de suç atmaya çalışıyorlar. Mesela Metehan'ın adı burada çok geçiyor. Metehan 3-4 aydır yoktu ama bizim devamlı kadrolarımız çıkıyor. En son maçın kadrosunu sızdıran, içeriden alan, bununla ilgili içeride de önemli bir şey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Burada haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek, kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor. Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var."

''Fenerbahçe'den önce...''

"Bu zamana geldiğimizde '4 puan önde olacaksınız.' deselerdi tabii ki bu bizim için cazip bir şey olurdu. Bugün maç öncesi bunu yakalama şansımız vardı ve yakaladık. Şampiyonluk yarışında iki rakibimiz var. Biriyle oynadık. Beşiktaş deplasmanını geçtik. Kendi sahamızda Fenerbahçe'yle oynayacağız ama ondan önce oynayacağımız 2 tane çok önemli lig maçı var. Fenerbahçe derbisine kadar da bence en doğru şekilde buna hazırlanacağız."

Maçı değerlendirdi

"Burada da rakibimize fırsat verdik. Rakibimiz direkt oyun oynayan, yan ortaları yapan bir ekip. Yediğimiz golü de bu şekilde yedik. Hem taç atışında hem duran toplarda topu sizin ceza sahanıza indirmeye çalışan bir takım. Göztepe seyircisi burada her zaman takımını pozitif yönde desteklemiştir. İkinci yarı oyuna takımlarıyla birlikte girince bizim için zorlu 10 dakikalık bir bölüm oldu. Üçüncü golü bulduktan sonra daha rahat bir maç oldu ama ikinci yarıya baktığımızda bireysel hataların çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Rakibimize verdiğimiz pozisyonların birkaç tanesinde de hatalarımız oldu ama hem topla doğru bir şekilde oynadık hem rakip kaleye doğru bir şekilde gittik. Önemli aksiyonlarımız da oldu. Kritik, önemli bir galibiyet. Bunun için çok mutluyum. Birçok oyuncuyu bir önceki maçtan değiştirdiğimiz oldu. Tabii ki sakatlıklar, yorgunluklar, milli takım dönüşü... Trabzon'da ilk yarı oynadığımız oyun ve ikinci yarı oynadığımız oyun arasında farklılıklar vardı. Bugün de maça iyi başladık ve zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldık"