SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı bürokrasisinde, yargı teşkilatının merkez birimlerini yakından ilgilendiren önemli bir nöbet değişimi yaşandı. Bakanlık merkez teşkilatındaki görev dağılımını güçlendirmek ve yürütülen çalışmaları daha dinamik bir yapıya kavuşturmak amacıyla, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nde iki kritik atamaya imza atıldı.

Kemal Ertürk Genel Müdür Yardımcılığına Getirildi

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun süredir başarıyla görev yapan, daha önce Daire Başkanlığı ve Tetkik Hâkimliği gibi önemli sorumluluklar üstlenen Kemal Ertürk, yapılan son görevlendirmeyle Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bakanlık koridorlarında deneyimiyle tanınan Ertürk’ün, ceza adalet sistemine ilişkin yürütülen reform çalışmaları ve operasyonel süreçlerde yeni dönemde çok daha kritik bir rol üstleneceği belirtiliyor.

Hâkimi Esra Akkaya’ya Yeni Görev

Teşkilatın bir diğer önemli ataması ise Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden geldi. Burada Daire Başkanı olarak görev yapan deneyimli Ankara Hâkimi Esra Akkaya’nın görev yeri değiştirildi. Akkaya, gerçekleştirilen bu kritik değişiklikle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atandı.

Merkez Teşkilatında Yapılanma Güçleniyor

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; merkez teşkilatındaki bu üst düzey görev değişikliklerinin, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün işleyişine taze bir kan ve ivme kazandırması hedefleniyor. Yapılan yeni görevlendirmelerle birlikte, bakanlığın ceza politikaları ve yargısal süreçlerdeki etkinliğinin artırılması bekleniyor.

