Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan oturumu Başkan İrfan Önal’ın öncülüğünde belediye binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti.

Katı atık tarifesine AK Parti vetosu

Bayraklı Belediyesi'nin evsel katı atık tarife ücretlerinde yapılması istenen değişiklikle ilgili önerge ise AK Partili meclis üyelerinin ret, CHP’li meclis üyelerinin ise onay vermesiyle oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan AK Partili Soner Akbulut, “Biz burada fiyatlar düşürüldü diye ret oyu vermedik. Biz üç buçuk aydır esnafların bu konuyla ilgili dertlerini söylüyoruz. Bayraklı Belediyesi üç aydır çok ciddi fiyatlarla katı atık bedeliyle esnafın cebinden parasını aldı şimdi fiyatları düşürmek istiyor biz buna ret verdik çünkü fiyatların daha çok düşmesi gerekiyor. Bu faturaların daha düşük olması için ret verdik” ifadelerini kullandı.

“Toplamadığım para kamu zararı olarak bana yansır”

AK Partili Akbulut’a yanıt veren Başkan Önal, “Katı atık bedeli bir ilçenin bir yıldaki çöp toplama maliyetidir. Bu ilçenin toplamış olduğu bütün hizmetin maliyetini almak zorundayız. Ben bunu keyfine göre almıyorum. Toplamadığım para kamu zararı olarak bize yansır” şeklinde konuştu.

İrfan Önal: Dönemimizin sonuna kadar iş makineleri ile çalışma dönemini kapatacağız

Öte yandan, Bayraklı Belediyesi’nin 5 adet binek otomobil, 8 adet kamyonet, 5 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet kamyon, 2 adet küçük damperli kamyon, 1 adet sac kasa kamyon, 1 adet yüksek basınçlı su tankeri, 6 adet motosiklet, 1 adet çift kabin kamyon, 2 adet otobüs ve 1 adet kazıcının 2026 bütçesinden satın alınmasına ilişkin komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu komisyon raporu ile ilgili konuşan ve başkanlık döneminin sonuna kadar araç ihtiyacını kapatmak için yoğun bir çaba sarf edeceklerinin altını çizen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “İnşallah dönemimizin sonuna kadar bütün iş makinelerimizi almış ve kiralık araçlarla çalışma dönemini kapatmış olacağız” dedi.