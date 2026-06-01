Nvidia DGX Station, sıradan bir PC kasası boyutunda olmasına rağmen kurumsal masalara tam anlamıyla bir yapay zeka süper bilgisayarı taşıyor. Windows tabanlı sistem, 1 trilyon parametreye varan büyük modelleri internete ya da bulut sunucularına ihtiyaç duymadan yerel olarak çalıştırabiliyor.

Nvidia DGX Station hangi donanıma sahip?

İş istasyonunun kalbinde yüksek performanslı GB300 Grace Blackwell Ultra platformu ve 72 çekirdekli Grace işlemci yer alıyor. Sistem 748 GB'a kadar bellekle donatılabiliyor, ayrıca RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition gibi güçlü Blackwell ekran kartlarını destekliyor. Bileşenler arası iletişim NVLink-C2C üzerinden sağlanıyor; bu da veri akışında ciddi bir hız avantajı sunuyor. Tüm bu donanım, ağır yapay zeka iş yüklerini tek bir cihaz üzerinde toplayabiliyor. Böylece veri merkezi seviyesinde bir performans, masa üstüne sığacak bir gövdeye yerleştiriliyor.

Birden fazla DGX Station birleştirilebiliyor mu?

Nvidia DGX Station, ConnectX-8 SuperNIC sayesinde çoklu kurulumlara da kapı açıyor. Birden fazla istasyon bir araya getirilerek çok daha yüksek bir işlem gücü elde edilebiliyor. Bu esneklik, büyüyen yapay zeka projelerine sahip ekiplerin sistemi ihtiyaca göre ölçeklemesine imkan tanıyor. Yani tek bir üniteyle başlayıp zamanla kapasiteyi katlamak mümkün.

Nvidia DGX Station ne zaman satışa çıkacak?

Profesyonellere ve kurumsal kullanıcılara yönelik konumlanan cihaz, yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak. Verilerini kendi bünyesinde tutmak isteyen şirketler için bulut bağımlılığını azaltan bir alternatif sunuyor. Özellikle hassas verilerle çalışan kurumlar, modelleri kendi ofislerinde işleyerek hem gizlilik hem de gecikme avantajı elde edebiliyor. Nvidia'nın bu hamlesi, devasa yapay zeka modellerini doğrudan masaüstüne taşıyarak çalışma biçimlerini dönüştürmeyi hedefliyor.