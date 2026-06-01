Son Mühür/ Beste Temel- Ege bölgesi genelinde yaz sıcakları haziran ayının ilk gününde etkisini hissettirmeye başlarken,

Meteoroloji'den vatandaşa hem güneş hem de sürpriz yağış uyarısı geldi. 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İzmir, Aydın ve Manisa şehirlerinde sıcaklıklar tırmanışa geçerken, yüksek kesimlerde yaşayanları anlık hava değişimleri bekliyor fakat termometreler şimdiden yükselişte.

Pazartesi öğleden sonra hava değişebilir

Bölge genelinde 1 Haziran Pazartesi günü az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Ancak bu durum kimseyi yanıltmasın. Öğle saatlerinden sonra İzmir’in en kuzey ilçeleri ile iç kesimlerin yüksek rakımlı yerlerinde kısa süreli, yerel yağış geçişleri görülecek. Özellikle İzmir, Aydın ve Manisa'nın en doğusunda, dağlık alanlarda yaşayanların hazırlıksız yakalanmaması gerekiyor.

Hava sıcaklıkları düne göre 1 ila 2 derece daha yüksek seyredecek. Rüzgar ise güney ve batı yönlerden hafif esiyor. Yalnızca kıyı şeridinde zaman zaman orta kuvvete ulaşacak.

Pazartesi günü il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Aydın: 34 derece

İzmir: 32 derece

Manisa: 32 derece

Pazartesiye bağlayan gece en düşük sıcaklıklar ise Manisa'da 15, Aydın'da 16, İzmir'de 17 derece olarak kayıtlara geçti.

2 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak yağış var

Haftanın ikinci günü hava hareketleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre 2 Haziran Salı günü öğle saatlerinde Manisa, İzmir ve Aydın'ın doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yakıcı sıcak ise etkisini aynen koruyor.

Salı günü sıcaklıkların İzmir'de 18-32, Aydın ve Manisa'da ise 18-34 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nemle birleşen sıcaklık hissi artırabilir.

3 Haziran Çarşamba günü hava yeniden duruluyor

Hafta ortasında yağışlar bölgeyi tamamen terk ediyor. 3 Haziran Çarşamba günü Ege genelinde açık ve az bulutlu, tam anlamıyla yazdan kalma bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerindeki seyrini sürdürüyor. İzmir ve Aydın'da en yüksek 32-33 dereceler ölçülürken, Manisa'da da termometreler 33 dereceyi gösterecek.