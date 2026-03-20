Son Mühür- İran'a yönelik saldırıya, ''Destansı Öfke Operasyonu'' gibi dikat çekici bir adlandırmada bulunan ABD için işler hiç de istediği gibi gitmiyor.

Körfez ülkelerindeki ABD tesislerini korumaktan aciz kalan, üst üste radarlarını kaybeden, uçak gemilerinin acizliği karşısında çaresiz kalan ve en önemlisi de Hürmüz Boğazı'ndaki İran ambargosunu bir türlü aşamayan Trump yönetimi çareyi savaş bütçesini artırmada budu.

Pentagon , İran savaşı için Kongre'den 200 milyar dolarlık ek bütçe talep etti.

Irak'tan sonra şimdi de İran...



Trump'ın yaşattıklarını 2003'teki selefi George W.Bush'un yaptıklarına benzeten Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi James Patrick McGovern, İran'ın ABD için, Irak'ın benzeri bir bataklığa dönüşeceğine dikkat çekti.



''23 yıl önce bu gece, Oval Ofis'ten yaptığı bir konuşmada, George W. Bush Irak Savaşı'nın başlangıcını duyurdu.

Sonraki yıllarda 4.492 Amerikalı asker hayatını kaybetti. 32.292'si yaralandı.

En az 200.000 Iraklı sivil öldü. İnsani etki muazzamdı'' vurgusunda bulunan McGovern,

''Amerika, olmaması gereken bir savaşa 9 yıl ve 3 trilyon dolar harcadı. Yalana dayalı bir savaş, savaş yanlısı neokon politikacılar tarafından itelenen ve sıradan insanlar tarafından finanse edilen bir savaş.

O 3 trilyon doların burada, evimizde ne alabileceğini hayal edin. Amerika'ya, halkımıza, dünyadaki yerimize odaklanmak için geçirebileceğimiz on yılı hayal edin. Bizden çalınan askerlerimizin yaşayacağı hayatları hayal edin. Ama bunun yerine, başkan bizi savaşa sürükledi. Orta Doğu'da bir başka maliyetli bataklık'' hatırlatmasında bulundu.



Irak savaşına da karşı çıktım...



''Irak Savaşı'na karşı oy verdim. Beyaz Saray'ın Kongre üyelerine ve seçmenlere yalan söyleyerek bir çatışma bahanesi uyduracağını biliyordum ve aynısını yaptılar'' ifadelerine yer veren James Patrick McGovern,

''Şimdi, İran Irak 2.0'a dönüşüyor. Yeni yalanlar, yeni kan susamış politikacılar, hâlâ Amerikan aileleri tarafından finanse ediliyor. Dün, Trump'ın savaşı için başka 200 milyar dolar istediğini öğrendik. Bu, Kongre'nin zaten Pentagon'a bütçede istediğinden daha fazla para verdikten sonra.

Yeter artık. Geçmişten ders çıkarmak için hâlâ geç değil. Bu çılgınlığı durdurun. Askerlerimizi eve getirin. Bu savaşı bitirin'' mesajı verdi.



ABD, Irak'a da demokrasi getirecekti...



Dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 20 Mart 2003'te duyurduğu Irak işgaline yönelik operasyonun artçı sarsıntıları tüm bölgeyi etkilemişti.

Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları olduğu yalanıyla başlatılan işgal, Saddam rejiminin sonunu getirse de bölge o günden bu yana aradığı huzuru tam olarak bulabilmiş değil.

