Son Mühür- ABD siyasetinin en güçlü muhalif seslerinden Senatör Bernie Sanders, Amerikan ekonomisindeki derin uçurumu ve yönetimin dış politika tercihlerini sarsıcı verilerle hedef aldı. Toplumsal adaletsizliğin geldiği noktayı Elon Musk’ın devasa serveti üzerinden örneklendiren Sanders, bir yandan yoksullukla boğuşan Amerikan halkının tablosunu çizerken, diğer yandan İsrail’e yönelik yüz milyonlarca dolarlık yeni silah satışını durdurmak için Kongre’de bayrak açtı. Sanders’ın açıklamaları, hem içerideki ekonomik krizin hem de dışarıdaki savaş bütçesinin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu bir kez daha tartışmaya açtı.

Gelir adaletsizliğinde uçurum: Musk ve Amerikan halkının yüzde 53'ü

Senatör Sanders, Amerikan toplumunun ekonomik röntgenini çekerken çarpıcı bir kıyaslamaya imza attı. Halkın %60’ının bir sonraki maaşını alana kadar hayatta kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan bağımsız senatör, servet dağılımındaki dengesizliği Elon Musk örneğiyle somutlaştırdı. Sanders, dünyanın en zengin ismi olan Musk’ın tek başına, Amerikan nüfusunun en yoksul kesimini oluşturan %53’lük kısımdan daha fazla servete sahip olduğunu vurguladı. Bu durumu "konuşulması gereken acil bir sorun" olarak tanımlayan Sanders, Amerikan rüyasının yerini derin bir geçim derdine bıraktığını ifade etti.

İsrail’e bomba satışını engellemek için "Bloke" hamlesi

Ekonomik eşitsizliğin yanı sıra ABD’nin askeri harcamalarını da mercek altına alan Sanders; senatörler Chris Van Hollen, Jeff Merkley ve Peter Welch ile birlikte stratejik bir adım attı. Trump yönetiminin kısa süre önce İsrail’e satışına onay verdiği yaklaşık 660 milyon dolar değerindeki devasa mühimmat paketini engellemek için Senato’ya bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, 22 binden fazla bombanın İsrail’e sevk edilmesinin durdurulmasını hedefliyor. Sanders, bu hamlesiyle Amerikan vergi mükelleflerinin parasının yıkıcı savaşları beslemek için kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

"Yasadışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok"

Sunduğu tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Sanders, Netanyahu hükümetinin Gazze, Lübnan ve İran hattında yol açtığı insani yıkıma dikkat çekti. "Amerikan vergi mükelleflerinin şu anda yapması gereken en son şey, aşırılıkçı bir hükümete 22 bin yeni bomba sağlamaktır" diyen Sanders, mevcut dış politikayı sert bir dille eleştirdi. Toplamda 5 bin küçük çaplı ve 22 bin farklı ağırlıklarda bombayı içeren 660 milyon dolarlık paketi "yasadışı bir savaşın yakıtı" olarak nitelendiren senatör, Kongre üyelerini vicdani bir duruş sergilemeye davet etti.