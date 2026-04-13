Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir karar alındı. 13 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı.

Başvurular için yeni takvim belli oldu!

LGS kapsamında yapılacak “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” için başvurular, daha önce 23 Mart–10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte öğrenciler sınav başvurularını 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Okul onay sürecinde de değişiklik!

Başvuru sürecinin ardından okul müdürlükleri tarafından yapılan onay işlemleri için de ek süre hakkı verildi. Bu çerçevede okul yönetimleri, 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar onay işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvurular e-Okul üzerinden yapılacak!

LGS başvurularını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden bu işlemi yapabilecek.