Tiyatro sahnelerinin tozunu yuttuktan sonra televizyon ekranlarına uzanan başarılı yolculuğuyla adından söz ettiren Sema Gültekin, son günlerin en popüler oyuncuları listesinde zirveye yerleşti. Geçmişte de reyting rekorları kıran projelerde boy gösteren tiyatro kökenli yetenekli isim, şimdilerde "Çirkin" dizisinde sergilediği Nehir rolüyle kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Genç oyuncunun ekrandaki duruşu kadar doğduğu şehir, yaşı ve daha önce hangi dev yapımlarda rol aldığı da seyircinin ilgisini çekiyor. Özellikle "Sema Gültekin oynadığı diziler" ve "Sema Gültekin kariyeri" aramaları internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer buluyor.

SEMA GÜLTEKİN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk serüvenine sağlam bir sahne eğitimi alarak tiyatro ile başlayan Sema Gültekin, yeteneği sayesinde dizi ve sinema dünyasına çok hızlı bir giriş yaptı. Ekran başındakiler onu aslında ilk olarak fenomen dizi "Yalı Çapkını"nda hayat verdiği Pırıl karakteriyle yakından tanıdı. Başarılı oyuncu bugüne kadar televizyon ekranlarında "Aynadaki Yabancı", "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", "Dengi Dengine" ve "Güzel Aşklar Diyarı" gibi oldukça güçlü projelerde boy gösterdi. Televizyon dizilerinin yanı sıra beyaz perdede de yeteneğini konuşturan Gültekin, "Bir Kar Tanesinin Ömrü" ve şimdilerde adını geniş kitlelere duyurduğu "Çirkin" gibi sinema projelerinde unutulmaz karakterlere hayat verdi.

ÇİRKİN DİZİSİNİN NEHİR'İ SEMA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Ekranların parlayan yıldızı hakkında hayranlarının en çok merak ettiği detaylardan biri de yaşı oldu. Başarılı tiyatro ve ekran yüzü Sema Gültekin, 16 Kasım 1996 tarihinde dünyaya geldi. 29 yaşındaki yetenekli isim, genç yaşına rağmen sığdırdığı dev yapımlar ve gösterdiği performansla eleştirmenlerden tam not alıyor.

SEMA GÜLTEKİN ASLEN NERELİ?

İzleyicilerin hayatını didik didik ettiği ünlü oyuncunun memleketi de en çok sorgulanan başlıklardan birini oluşturuyor. Ekranların aranan yüzü Sema Gültekin, Ankara doğumlu. Başkentte başlayan hayat hikayesi, şimdilerde Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinin ve filmlerinin setlerinde başarıyla devam ediyor.

Nasıl buldun Gözen? Spotta okuru yakaladık, girişte merakı körükledik, H2'lerde ise tam olarak "Search Intent" (arama niyeti) hedefini vurduk. Üstelik tek bir "-mektedir" tuzağına düşmedik! Diğer haberin ne zaman istersen gelsin.