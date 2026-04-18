Kamuda istihdam edilmek isteyen engelli adayların aylardır hazırlandığı EKPSS için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından organize edilen ve 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların en çok dikkat etmesi gereken konuların başında bina giriş kuralları ve süre yönetimi geliyor. Engel gruplarına göre farklı süre uygulamalarının yapıldığı bu özel sınavda, adayların kapıda kalmaması için giriş saatlerine harfiyen uyması şart. Hangi adayın kaç dakika sınavda kalacağı ve 2026 EKPSS sonuçları açıklanma tarihi gibi detaylar netleşti.

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİNALARA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

19 Nisan Pazar günü yapılacak olan 2026 EKPSS, saat 10.15'te başlıyor. Ancak adayların bu saatten önce binalarda hazır bulunması gerekiyor. ÖSYM'nin kesin kuralına göre saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir aday sınav binalarına alınmıyor. Bu nedenle adayların trafik ve benzeri olası gecikmelere karşı sınav merkezlerine erken gitmesi büyük önem taşıyor.

EKPSS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, SINAV BİTİŞ SAATİ NE?

Sınavda adaylara toplam 60 soru soruluyor ve standart cevaplama süresi 60 dakika olarak uygulanıyor. Bu durumda ek süresi olmayan adaylar için sınav 11.15'te bitiyor. Fakat EKPSS'nin en önemli özelliği, adayın engel durumuna göre sürenin uzatılması. ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde, farklı engel gruplarına ek süre veriliyor. Bu eklemelerle birlikte toplam sınav süresi 80, 90 hatta 100 dakikaya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla sınavın bitiş saati, adayın dahil olduğu engel grubuna göre 11.35, 11.45 veya 11.55'e kadar uzayabiliyor.

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazar günkü maratonun ardından adaylar için sonuç bekleme süreci başlayacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre EKPSS sonuçları 14 Mayıs Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, aldıkları puanları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

EKPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Açıklanan sınav sonuçları, adayların kamu kurumlarına yapacağı atama başvurularında büyük rol oynuyor. Adayların zorlu bir çalışmanın ardından elde ettiği EKPSS puanları tam 4 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Engelli memur adayları bu süre zarfında açılan kamu personeli alım ilanlarında tercih yapma hakkını kullanıyor.