Selçuk'taki tabiat parkı sorusu, bölgeyi ziyaret etmek isteyenler ve doğa yürüyüşü için rota arayanlar tarafından sıkça araştırılıyor. İlçedeki bu park, Türkiye'nin koruma altındaki en özel doğa alanları arasında gösteriliyor.

Selçuk'taki tabiat parkı hangisidir?

Selçuk ilçesindeki tabiat parkı Meryemana Tabiat Parkı. 2012 yılında resmi olarak ziyarete açılan park, Bülbül Dağı eteklerinde, kutsal Meryem Ana Evi'nin hemen yakınında konumlanıyor. Park, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış olup hem doğal hem kültürel değerlerin bir arada yaşatıldığı bir alan niteliğinde. Selçuk ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yer alan park, Efes Antik Kenti'nin de hemen yanı başında bulunuyor.

Coğrafi konumu sayesinde park, Kuşadası ve Selçuk'tan gelen ziyaretçilere kolay erişim sunuyor. Bülbül Dağı'nın yüksek noktasından Ege Denizi'ne uzanan panoramik manzara, parkın en güçlü cazibe noktalarından biri.

Meryemana Tabiat Parkı'nda neler var?

Park sınırları içinde geniş çam ormanları ve asırlık zeytinlikler dikkat çekiyor. Yürüyüş yolları, parkur patikaları ve seyir noktaları, doğa severlerin keşfetmek isteyeceği başlıca rotalar arasında. Piknik alanları ailelerin hafta sonu uğrak noktası haline gelmiş durumda. Endemik bitki türleri, kelebekler ve çeşitli kuş popülasyonu, parkın biyolojik çeşitliliğini güçlendiriyor.

Bölge, Akdeniz iklim kuşağının tipik bitki örtüsünü barındırıyor. Kızılçam, fıstık çamı, defne, kekik ve katran ardıcı parkta sıklıkla rastlanan türler. Park, aynı zamanda göçmen kuşların durak noktalarından birini oluşturuyor.

Meryem Ana Evi'nin Selçuk'taki tabiat parkına etkisi

Meryem Ana Evi'nin yakınlığı, parkı kültürel turizm açısından da önemli kılıyor. Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın annesi Meryem'in son yıllarını geçirdiği kabul edilen bu kutsal mekân, dünyanın dört bir yanından her yıl yüz binlerce hacı ve ziyaretçi çekiyor. Tabiat Parkı, bu kutsal alanın çevresel bütünlüğünü korumak amacıyla oluşturuldu.

Vatikan tarafından da resmi kabul gören Meryem Ana Evi'ne giden yol, tabiat parkının içinden geçiyor. Bu sayede ziyaretçiler hem dini bir hac yolculuğu yapabiliyor hem de orman içinde doğa deneyimi yaşayabiliyor. Park, ekolojik ve manevi turizmin Türkiye'deki ender kesişim noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor.