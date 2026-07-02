Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu için kolları sıvayan isimler netleşiyor. FIFa Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonuçların ardından koltuğu tartışmalı hale gelen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geleceğine yönelik belirsizlik sürerken, ünlü spor yorumcusu Uğur Meleke bu görev için yola çıktığını duyurdu.

Dev bir ekonomi...



''TFF’nin 2025-26 bütçesi 8 milyar 525 milyon lira; yani yaklaşık 180 milyon dolar. Kurumda 400’ün üzerinde personel görev yapıyor. Süper Lig, yayın gelirinde Avrupa’nın beşinci, futbolcu varlığı bakımından altıncı büyük turnuvası konumunda. Böylesi dev bir ekonomiye rağmen, ne bu büyüklüğe yakışan sürdürülebilir sportif başarı var ortada, ne de Türk futbolunu geleceğe taşıyacak tutarlı bir vizyon'' hatırlatmasında bulunan Meleke,

''Ben bu tabloyu değiştirmek için TFF başkanlığına adayım. Bilimi ve inovasyonu merkeze alan bir anlayışla Türk futbolunu 3 yılda hak etiği yere taşıyacağıma inanıyorum'' mesajı verdi.

5 kulüp ve 64 delege...



TFF adaylığı için en a 5 kulübün onayı ve 64 delegenin imzası gerekiyor hatırlatmasında bulunan Uğur Meleke,

''Zaten toplam 320 delege var. Bunların 126 tanesi Süper Lig, 38 tanesi 1.Lig kulübü yöneticileri. Takdir edersiniz ki delege sayısı bu kadar az olunca, siyasi angajmanı bulunmayan benim gibi Atatürkçü sade bir vatandaşın 64 imza toplayıp aday olması mümkün değil.

Eğer bir gün yetki bende olursa değiştireceğim ilk şey şu: TFF kongresindeki delege sayısını 10 bine çıkaracağım. Eski-yeni tüm milli futbolcuları, Süper Lig’de görev yapmış tüm teknik adamları, hakemleri, futbol ailesinin her kategorisinden belli sayıda temsilciyi, gazeteciyi, doktoru, gözlemciyi (elbette uygun oranda) delege yapacağım. Yeni bir TFF seçim modeli yaratacağım.

Tuhaf değil mi?

Şu anda Türk futbolunun patronunu seçen 320 delegenin sadece 5’i futbolcu, 4’ü teknik direktör, 4’ü hakem! Geri kalan 300 küsuru inşaatçı, ayakkabıcı, ihaleci, şucu-bucu! Bir teknik direktörseniz, TFF delegesi olmanız için A milli takımı çalıştırmanız gerekiyor şu anda. Hakemseniz Şampiyonlar Ligi’nde maç yönetmiş olmanız gerekiyor. Ama bir ikinci lig kulübü başkanıysanız delegesiniz otomatikman. Futbolun kaderini sahanın içindekilerin, sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin belirlememesi tuhaf değil mi sizce de?



Meleke, 10 maddelik yol haritasını açıkladı...



TFF Başkanı olduğumda değiştireceğim onlarca şey var aslında. Ancak en hayati gördüğüm 10 tane başlığı paylaşıyorum izninizle diyen Meleke'nin yol haritası şöyle...

1)Ligi 16 takıma düşürmek

2)Lig fikstürünü serbest bırakmak

3)Havuz dağılımına tribün kriteri

4)Yabancı sınırını tarihe gömmek

5)Kulüplere teknik adam sınırı

6)Takım elbiseli holiganizm son bulmalı

7)Boğaziçili-ODTÜ’lü hakem kadrosu

8)Milli takım primlerini kaldırmak

9)TFF bütçesini altyapıya yönlendirmek

10)TFF personel sayısını azaltmak

