Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam eden mutlak butlan polemiği yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gerçekleşecek olan parti bayramlaşmalarına da yansıdı, CHP’ye yakın kaynaklar sürecin nasıl yönlendirileceği sorusunu yanıtsız bırakırken, Kılıçdaroğlu ve Özel’in aynı gün ayrı programlarla bayramlaşma düzenleyecekleri vurgulandı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de ipler geriliyor

Geçtiğimiz Pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde gerçeklesen polis müdahalesinin ardından, Özgür Özel’in peşindeki destekçileri ile birlikte genel merkez binasından kortej halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmesiyle başlayan kaotik süreç, bugün Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa TOMA’larla ve biber gazlarıyla müdahalenin ardından safların netleşmesiyle büyüyerek devam ediyor.

Kılıçdaroğlu ve Özel aynı gün Ankara'da olacak

Tartışmaların gölgesinde Kurban Bayramı’nın dördüncü günü olan Cumartesi gününde CHP Genel Merkezi’nde siyasi partilerle bayramlaşma programını gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Özgür Özel de aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı’nda geniş katılımlı bir hal buluşması gerçekleştireceğini açıkladı.

Özel ekibi parti içinde mi kalacak?

Öte yandan, CHP’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi’nde liderlik karmaşasının bir süre daha devam edeceği öğrenilirken, Özel ve ekibinin bir süre daha parti tabanıyla bir araya gelerek mutlak butlan kararıyla tekrardan genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu’nu en kısa sürede olağanüstü kurultay süreci konusunda baskılayacakları öne sürüldü.