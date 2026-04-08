Israel Katz, Lübnan’a yönelik son hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürdü. Katz, saldırıların son dönemin en kapsamlı operasyonları arasında yer aldığını ifade etti.

“En ağır saldırılardan biri” vurgusu

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyon sürecinin başladığı günden bu yana Lübnan’da gerçekleştirilen en yoğun hava saldırılarından birinin düzenlendiğini belirtti. Açıklamada, ülke genelindeki çok sayıda hedefe eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edildi.

“Yüzlerce Hizbullah unsuru hedef alındı” iddiası

Katz, saldırılarda Hizbullah’a ait karargahların ve askeri noktaların vurulduğunu savunarak, yüzlerce örgüt üyesinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail tarafı, operasyonların örgütün kapasitesini zayıflatmaya yönelik olduğunu belirtti.

2024 saldırılarına gönderme

İsrailli Bakan, 2024 yılında çağrı cihazları üzerinden gerçekleştirilen ve Hizbullah üyelerini hedef alan saldırıları hatırlatarak, son operasyonların o tarihten bu yana örgüte vurulan en ağır darbe olduğunu ileri sürdü.

Hizbullah liderine açık tehdit

Katz, Naim Kasım’a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. İsrail’e yönelik saldırıların bedelinin ağır olacağını söyleyen Katz, Kasım’ın da hedef olabileceği yönünde açık mesaj verdi.

Bölgede tansiyon yükseliyor

İsrail’in açıklamaları, Lübnan ve çevresinde gerilimin daha da artabileceği yönünde endişeleri artırdı. Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların ve askeri hamlelerin bölgedeki çatışma riskini büyüttüğüne dikkat çekiyor.