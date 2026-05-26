Son Mühür - ABD ve İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte enerji piyasalarında dengeler yeniden değişmeye başladı. Taraflar arasında anlaşma ihtimalinin güç kazanması ve İran’ın izin verdiği tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan tekrar geçiş yapması, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesini sağladı. Küresel petrol piyasasında yaşanan bu geri çekilme, akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisini beraberinde getirdi.

3,27 lira indirim geliyor

Benzin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olacak şekilde 3 lira 27 kuruşluk bir indirim öngörülüyor. Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu düşüşün tüketiciye pompada yaklaşık 82 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 26 Mayıs 2026

İndirimin devreye girmesiyle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul’da 64,28 liraya, Ankara’da 65,26 liraya ve İzmir’de 65,54 liraya gerilemesi öngörülüyor. Doğu illerinde ise litre fiyatının yaklaşık 66,89 lira seviyelerinde olması bekleniyor. Enerji uzmanları, ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin petrol piyasaları üzerindeki etkisini sürdürdüğünü vurgularken, Hürmüz Boğazı’nda tanker sevkiyatının yeniden normale dönmesinin küresel enerji piyasalarındaki baskıyı hafiflettiğine dikkat çekiyor.