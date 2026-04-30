Göztepe, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplam 23 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip; Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi; Kayserispor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Kocaelispor ile ise berabere kaldı.

Deplasmanda puanları topladı

Göztepe, deplasmanda Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş JK ve İstanbul Başakşehir FK karşısında sahadan mağlup ayrılırken, dış sahada 17 gol atıp kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de son 7 sezonda Trabzonspor deplasmanında oynadığı maçlarda ise dengeli bir performans sergiledi; bu süreçte 2 galibiyet alırken 2 maç berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Puan tablosu

Son olarak deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Karadeniz temsilcisi 65 puanla ligde 3’üncü sırada yer alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi. Göztepe ise İstanbul Başakşehir FK ile 5’incilik mücadelesi veriyor; 51 puana sahip İzmir ekibi, aynı puanlı rakibinin averajla gerisinde kalarak 6’ncı basamakta bulunuyor.