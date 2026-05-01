Osman Günden / Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 32. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise “Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor.

Trabzonspor-Göztepe maçının hakemi

Trendyol Süper Lig puan durumuna göre Galatasaray 74 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci, Trabzonspor ise 65 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İkinci basamağa yükselmeyi hedefleyen Trabzonspor, 32. hafta mücadelesinde Göztepe’yi sahasında ağırlayacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcıları Murat Altan ve Murat Temel olurken, dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev yapacak.

Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman?

Trabzonspor, 2 Mayıs 2026’da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.