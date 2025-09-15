Son Mühür/ Begüm Mol - Kutlamalar, Dikili Belediyesi öncülüğünde Çandarlı’da başladı. Tarihi Çandarlı Kalesi’nde resim sergisi açıldı, Koçanlı Köşkü Oteli’nde fotoğraf sergisi ve söyleşi gerçekleştirildi. Çandarlı Batı Sahili’nde yelken seyri düzenlenirken, akşam saatlerinde Belediye Ek Hizmet Binası önünden başlayan Kurtuluş Fener Alayı, Batı Sahili Kale önünde son buldu. Vatandaşların Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldığı fener alayına sahil esnafı da destek verdi.

Resmi tören Atatürk Meydanı’nda

Resmi kutlama programı Dikili Atatürk Meydanı’nda yapıldı. Törene Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif İpek, gaziler, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumu ve Halk Oyunları Topluluğu’nun zeybek gösterisinin ardından Şehit Sami Akbulut Caddesi’nde geçit töreni düzenlendi.

Kurtuluş Yürüyüşü ve konserle final

Dikili Belediyesi’nin organize ettiği 14 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü, Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Meydanı’nda sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe vatandaşlar balkonlardan ay yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle destek verdi. Program, Dikilili sanatçı Ercan Özüak ve Orkestrası’nın sahne aldığı konserle tamamlandı.

Başkan Kırgöz’den mesaj

Kutlamalarda konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “14 Eylül Kurtuluş günümüzün 103. yılını hemşehrilerimizle kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Dikili ve Çandarlı’nın 3 yıl 3 ay süren esaretten kurtulduğu bu anlamlı günde, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.