Son Mühür- CHP'nin enerjisinin büyük bölümünü alan kurultay iptal davası bir kez daha ertelendi. 24 Ekim Cuma günü saat 10'a ertelenen davayı değerlendiren CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı emekli hakim Murat Aydın,

''Daha önce de söylediğim gibi, bu dava hukuk dışı sebeplerle açıldı ve dava devam ettikçe CHP’nin etkin muhalefeti önlenmek isteniyor. Yapılacak şey davayı yok hükmünde sayıp yürümeye devam etmektir.'' çağrısında bulundu.

21 Eylül'deki kurultay ne olacak?



21 Eylül'de gerçekleştirilecek 22.Olağanüstü kurultayından çıkacak sonuçların 24 Ekim'e ertelenen davada ''yok hükmünde sayılabilir mi?'' sorusuna Murat Aydın,

''Hayır sayılamaz. Çünkü 21 Eylül kurultayı üyelerin talebi ile yapılacak. Aynı zamanda 39.Olağan Kurultay Seçim süreci de devam ediyor'' cevabını verdi.



CHP'de olağan kongre takvimi devam ediyor...



Kongre takviminde mahalle delege seçimlerini tamamlayıp ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye başlayan CHP'de 11 Ekim tarihinden itibaren başlayacak il kongrelerinin 5 Kasım tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

CHP Parti Meclisi henüz 39. Olağan kurultay için tarih belirlemedi. 24 Ekim'deki davada çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararına göre Kasım ayı içindeki tarihin erken bir tarih olarak belirlenmesi ihtimali ağır basıyor.

