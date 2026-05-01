Adil ve Esme’nin sürükleyici hikayesini yakından takip eden dizi severler, resmi tatillerde dizilerin genellikle tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi sebebiyle güncel yayın tablosunu araştırmaya başladı. Eleni'nin DNA testi sonuçları ve Koçari Konağı'ndaki büyük yüzleşmenin beklendiği 26. bölüm öncesinde gözler tamamen TRT 1'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. İzleyiciler Taşacak Bu Deniz 1 Mayıs Cuma akşamı saat kaçta, yeni bölüm mü yoksa tekrar mı sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

1 MAYIS TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM VAR MI?

İzleyicilerin merakla beklediği o yayın durumu sonunda netlik kazandı. TRT 1 yönetimi, 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olmasına rağmen sevilen dizinin yayın akışına ara vermeme kararı aldı. Taşacak Bu Deniz, bu hafta yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan 26. bölümüyle televizyon ekranlarındaki yerini koruyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞINDA TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA?

1 Mayıs 2026 Cuma günü TRT 1 yayın akışına bakıldığında dizinin yayın saatinde herhangi bir değişiklik göze çarpmıyor. Akşam saat 19.00'da Ana Haber bülteni ekrana gelirken, hemen ardından saat 20.00'de Taşacak Bu Deniz'in heyecan dolu yeni bölümü başlıyor. Dizinin bitimiyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde kanalın diğer sevilen yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde tansiyon oldukça yüksek. Eleni'nin yaptırdığı DNA testi sonuçlarının Adil'in eline geçmesi, olayları tamamen içinden çıkılmaz bir yola sokuyor. Su deposunda yaşanan krizin ardından Adil’in öfkesi doruğa ulaşırken, Esme iki köy arasındaki gerilimi yatıştırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Diğer yandan İso ve Fadime’nin zorla evlendirildiği gerçeğinin ortaya dökülmesi, Koçari Konağı’nda herkesi sarsacak büyük bir yüzleşmeyi de beraberinde getiriyor.

1 MAYIS 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Resmi tatil gününde TRT 1 ekranlarında izleyicileri bekleyen programların tam listesi şu şekilde:

10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

13.50: Benim Adım Melek (Tekrar)

17.45: Lingo Türkiye

19.00: Ana Haber

20.00: Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

00.15: Gönül Dağı (Tekrar)