Geçtiğimiz yıl Big5 yarışmasıyla hayatımıza giren ve müzik listelerinde fırtınalar estiren Manifest grubunun ardından kız grubu projeleri yeniden hız kazandı. Son günlerde müzik endüstrisinin en çok konuştuğu konu ise "Aura" adıyla yepyeni bir grubun hazırlık aşamasında olması. Dört kişiden oluşacağı konuşulan grubun prova ve konsept çekimlerinden sızan bazı görüntüler, projenin yakında resmi olarak duyurulacağının sinyallerini veriyor. Özellikle grupta yer aldığı iddia edilen isimlerden birinin Big5 yarışmasından tanıdık olması heyecanı daha da katladı. Peki, Aura kız grubu üyeleri isimleri neler? Aura grubundaki Aslı kim? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

AURA KIZ GRUBU ÜYELERİ KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?

Müzik dünyasının arka planında dolaşan fısıltılara göre, yeni nesil kız grubu Aura dört yetenekli isimden oluşuyor. Henüz yapımcılar veya proje ekibi tarafından resmi bir tanıtım yapılmasa da sızan bilgilere göre Aura grubunun üyelerinin Aslı, Suzi, Meri ve Esra olduğu iddia ediliyor.

AURA GRUBUNDAKİ ASLI KİM, BİG5 YARIŞMACISI ASLI GÖZTAŞI MI?

Sızdırılan üye isimleri arasında en çok dikkat çeken kişi şüphesiz Aslı oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre bu ismin, sevilen yetenek yarışması Big5 ile adını geniş kitlelere duyuran Aslı Göztaşı olduğu öne sürülüyor. Yarışmadaki performansıyla akıllarda yer edinen genç yeteneğin Aura projesinin ana kadrosunda yer aldığına dair paylaşılan bazı prova görüntüleri, iddiaları güçlendiriyor.

YENİ KIZ GRUBU AURA NE ZAMAN ÇIKIŞ YAPACAK?

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, Aura kız grubunun müzikal ve koreografi hazırlıkları uzun bir süredir büyük bir titizlikle yürütülüyor. İnternete düşen fotoğraf ve videoların ise grubun ilk konsept çekimlerine ait olduğu belirtiliyor. Hazırlık sürecini tamamlayıp tanıtım aşamasına yeni geçen proje ekibinin, yakın zamanda resmi bir açıklama ile grubu müzik piyasasına sürmesi bekleniyor.