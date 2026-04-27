Başrolünde Nehir Erdoğan'ın yer aldığı ve 13 Mart'ta izleyiciyle buluşan "Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi", HBO Max'in en çok konuşulan işleri arasına adını yazdırdı. Büyük şehirde tutunmaya çalışan genç bir kadının içsel çatışmalarını, dışarıdan kusursuz görünen hayatının ardındaki gerçekleri ve kimlik arayışını anlatan dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle dizinin sıkı takipçileri, hikayenin nasıl devam edeceğini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar "Mira yeni bölüm ne zaman?" ve "Mira 2. sezon gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak uyandıran dizinin yayın takvimi ve final detayları...

MİRA 9. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizi severlerin büyük bir heyecanla beklediği 9. bölüm için maalesef yeni bir yayın planı bulunmuyor. Proje, en başından itibaren sınırlı bir hikaye olarak, tek sezon üzerinden tasarlandı. Toplamda 8 bölümden oluşan ilk sezon, aynı zamanda dizinin tamamını kapsıyor. Bu nedenle izleyiciler, 9. bölümü ekranlarda göremeyecek.

MİRA HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ BİTTİ Mİ?

Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle HBO Max'te yerini alan yapım, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Hikaye, 1 Mayıs 2026 Cuma günü yayınlanacak olan 8. bölümle birlikte tamamen sona erecek ve dizi görkemli bir finalle bitecek.

MİRA HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ 2. SEZON ÇIKACAK MI?

Dizinin hayranları hikayenin devam etmesini umut etse de yapımcıların böyle bir planı yok. Tek sezonluk bir proje olarak kurgulanan yapım, final bölümünün ardından ekran macerasını sonlandıracak. Dolayısıyla "Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi" dizisinin 2. sezonu çekilmeyecek.

MİRA HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN YAYINLANDI?

13 Mart'ta başlayan ve 1 Mayıs'ta izleyicisine veda edecek olan dizinin tüm bölüm tarihleri şu şekilde:

Bölüm: 13 Mart 2026

Bölüm: 20 Mart 2026

Bölüm: 27 Mart 2026

Bölüm: 3 Nisan 2026

Bölüm: 10 Nisan 2026

Bölüm: 17 Nisan 2026

Bölüm (Final): 1 Mayıs 2026