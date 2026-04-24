Gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da Aleyna'nın feryadı stüdyoda yankılandı. Genç kadının, eşinin bir akrabasıyla kaçtığı yönündeki iddiaları izleyicileri şoke ederken, kocası İlhan'ın canlı yayındaki savunması olayın rengini tamamen değiştirdi. Çiftin birbirlerine yönelttiği ihanet suçlamaları ve boşanma süreciyle ilgili kördüğüm haline gelen şartlar, izleyicileri arama motorlarına yöneltti. İşte Esra Erol'da Aleyna olayına dair tüm merak edilenler...

ESRA EROL'DA ALEYNA VE İLHAN OLAYININ DETAYLARI NELER?

Programa katılan 24 yaşındaki Aleyna, eşi İlhan'ın kendisini ve küçük çocuklarını arkasında bırakarak kendi akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşinin yuvasını bu yasak aşk uğruna yıktığını savunan Aleyna, büyük bir ihanete uğradığını belirterek yardım istedi. Ancak canlı yayına bağlanan ve suçlamaların odağındaki isim olan İlhan, iddiaları kesin bir dille reddetmekle kalmadı, karşı atağa geçerek stüdyodakileri şaşırttı.

İLHAN'IN İHANET İDDİASI VE BOŞANMA ŞARTLARI

Canlı yayında kendisini savunan İlhan, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürerek Aleyna'nın kendisini üç farklı kişiyle aldattığını iddia etti. Eşinin sadakatsizliği yüzünden evi terk ettiğini söyleyen İlhan, boşanma konusunda ise geri adım atmayacağını ifade etti. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması ve İlhan'ın boşanmak için bazı özel şartlar öne sürmesi süreci tıkadı.

ÇİFT BOŞANACAK MI, SON DURUM NE?

Şu an için Aleyna ve İlhan cephesinde bir uzlaşma zemini bulunmuyor. Karşılıklı ağır ithamların havada uçuştuğu programda, çiftin boşanma protokolü üzerinde anlaşamadığı ve gerginliğin tırmandığı gözlendi. Esra Erol'un arabuluculuk çabalarına rağmen İlhan'ın öne sürdüğü şartlar kabul görmezken, olayın sonraki bölümlerde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.