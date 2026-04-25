Karanlık bir intikam ve adalet arayışını anlatan Kore yapımı gerilim dizisi GIRIGO, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Jeon So-young ve Kang Mi-na gibi başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran yapım, insanların "keşke ölse" dedikleri kişilerin gizemli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle başlayan doğaüstü cinayetler zincirini konu alıyor. İlk sezonun sekizinci bölümünde yaşanan büyük hesaplaşmanın ardından, hikayenin nereye evrileceği ve yeni bölümlerin gelip gelmeyeceği dizinin hayranları tarafından araştırılıyor.

GIRIGO 9. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in yeni gerilim dizisi GIRIGO, birinci sezonuyla toplam sekiz bölüm olarak planlandı ve tüm bölümler yayın takvimine uygun şekilde platforma yüklendi. Hikayenin ilk kısmı sekizinci bölüm olan "Hesaplaşma" ile sona erdiği için dizinin 9. bölümü ekranlara gelmeyecek. İzleyiciler hikayenin devamını ancak olası bir yeni sezon kararıyla görebilecek.

GIRIGO 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayıncı kuruluşu Netflix veya yapım ekibi tarafından ikinci sezona dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Mevcut senaryo akışı ve hikayenin geldiği nokta göz önüne alındığında, GIRIGO'nun tek sezonluk bir proje olarak kalması ve ekranlara veda etmesi oldukça muhtemel görünüyor. Resmi bir onay gelmesi halinde yeni sezon takvimi platform üzerinden izleyicilerle paylaşılacak.

GIRIGO DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI KİMLER?

Korku ve gerilim türündeki yapım, geçmişinde trajik bir kayıp yaşayan eski bir dedektifin etrafında şekilleniyor. Dedektif, insanların içten içe dilediği ölüm dileklerinin gerçeğe dönüştüğünü fark ediyor ve bu doğaüstü ancak sistematik ilerleyen cinayetleri çözerken kendi vicdanıyla zorlu bir savaşa giriyor. Dizinin uluslararası başarı yakalayan oyuncu kadrosunda ise Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok ve Lee Hyo-je gibi yetenekli isimler yer alıyor.