Büyük iddialarla yayın hayatına başlayan ancak işlediği yasak aşk temaları yüzünden sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Kıskanmak dizisi için yolun sonu göründü. Sosyal medyada hızla yayılan final iddiaları, kanal ve yapımcı cephesinden gelen son haberlerle netlik kazandı. Dizinin sadık izleyicileri, hikayenin aniden bitirilmesinin arkasındaki gerçek sebepleri araştırmaya başladı. Vatandaşlar, Kıskanmak neden final yapıyor, yayından mı kaldırıldı, RTÜK cezası mı etkili oldu gibi soruları gündemin ilk sırasına taşıdı. İşte diziye dair ortaya çıkan o çarpıcı ayrıntılar...

KISKANMAK FİNAL Mİ YAPIYOR, DİZİ BİTECEK Mİ?

İşlediği konularla sık sık sosyal medyanın gündemine oturan Kıskanmak dizisi ekran macerasını noktalıyor. Yapım ekibi ve yayıncı kuruluşun aldığı ortak karara göre dizi, mayıs ayı içinde hikayesini tamamen sonlandıracak. Böylece yeni sezonda devam edip etmeyeceği tartışmaları da kesin olarak kapandı ve dizinin biteceği netleşti.

KISKANMAK NEDEN FİNAL YAPIYOR, RTÜK CEZA MI VERDİ?

Dizinin apar topar ekrana veda etmesinin arkasında iki büyük neden yatıyor. Bunlardan ilki, kanalın beklentilerini bir türlü karşılayamayan ve sürekli düşüş eğilimi gösteren reyting oranları oldu. İkinci ve en büyük etken ise geçtiğimiz şubat ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen idari para cezası. Evlilik dışı ilişkiler ve ihanet temalarının toplum yapısına aykırı bulunduğu gerekçesiyle uygulanan yaptırımlar ve yayın ihlalleri, final kararının alınmasında başrol oynadı.

KISKANMAK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Ekranlara veda tarihi de kesinleşen sevilen yapım, 19 Mayıs 2026 Salı günü yayınlanacak 33. bölümüyle büyük finalini gerçekleştirecek. Şu an 31. bölüm fragmanı ekranlarda dönen dizide olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal alırken, senaristlerin tüm bu karmaşayı 33. bölümde nasıl bağlayacağı büyük bir merak konusu oldu.

KISKANMAK DİZİSİ YENİ SEZON OLACAK MI?

Seyirciyi üzen bir diğer detay ise dizinin geleceği hakkında oldu. Alınan karara göre Kıskanmak için herhangi bir yeni sezon planlaması bulunmuyor. 19 Mayıs akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle birlikte hikayedeki tüm soru işaretleri giderilecek, karakterler izleyiciye veda edecek ve yapım tek sezonluk bir proje olarak ekran serüvenini kapatacak.