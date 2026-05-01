İzmir'in en iyi 10 koleji araştırmaları, akademik başarı, yabancı dil eğitimi, fiziksel imkanlar ve üniversite yerleştirme oranları gibi kriterlere göre şekilleniyor. SEV, Bilfen, Kent Koleji, Çakabey, Saint Joseph ve Ege Koleji gibi isimler farklı sıralamalarda sürekli ön sıralarda yer alıyor.

İzmir'in en iyi 10 koleji arasında SEV neden zirvede?

SEV Koleji, İzmir Amerikan Koleji adıyla da bilinen yapısıyla şehrin en köklü kurumlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Mezunları her yıl ABD ve Avrupa üniversitelerinde kabul alıyor. Yabancı dil seviyesi açısından şehrin en güçlü okulu kabul ediliyor.

Bilfen Koleji, üniversite yerleştirme başarısıyla listelerin değişmez ismi. En çok kaynak üreten kurum olarak değerlendiriliyor; üst lig okullarında en yüksek puan sıralamalarında yer alıyor. Üst gelir grubunun yoğun şekilde tercih ettiği bir adres.

Kent Koleji ve İzmir Özel Türk Koleji

Kent Koleji, 2012'de eğitime başlamasına rağmen kısa sürede şehrin önde gelen kurumları arasına girdi. AP yani College Board ve ABD'de online eğitimle kolej diploması alma programını ekonomik şartlarda sunuyor. Gaziemir, Güzelbahçe ve Çiğli kampüsleriyle hizmet veriyor.

İzmir Özel Türk Koleji ise 1950'de kurulmuş, kentin en köklü yerel markalarından biri. Yerel kültür ve köklü prestij açısından özgün bir konum sergiliyor. Velilerin tercih listelerinin başında geliyor.

Çakabey, Saint Joseph ve Eraslan kampüsleri

Çakabey Koleji, AP programı, yabancı dil, tesis ve üniversite yerleştirme dallarında başarılı bir profil çiziyor. Şehrin köklü özel okullarından biri olarak velilerin radarında.

Saint Joseph Lisesi, 130 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye genelinde Fransızca eğitimde birinci sırada gösterilen bir kurum. Yurt dışı öğrenci yerleştirmede yüksek performansı, yurt içi üniversite başarısıyla biliniyor.

Eraslan Koleji, yabancı dil başarısı yüksek bir kurum. Yurt içi sınav başarıları ve yurt dışı öğrenci yerleştirme potansiyeliyle de değerlendirmelerde adı geçiyor.

TED, Bahçeşehir ve diğer zincir kurumlar

Ege Koleji, üniversite başarısı yüksek, yabancı dil eğitiminde güçlü bir adres. Yurt dışına da öğrenci yetiştiriyor. Bornova ve çevresindeki kampüsleriyle bilinen yerel bir markaya sahip.

Bahçeşehir Koleji, TED Koleji ve Doğa Koleji ise zincir markalar kategorisinde yer alıyor. Standartlaştırılmış müfredatları, geniş kaynakları ve güçlü LGS-YKS performansıyla tercih ediliyor. Listenin son sıralarında ODTÜ Geliştirme Vakfı ve İTÜ ETA Vakfı uzantılı kurumlar da yer alıyor.