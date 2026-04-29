Avrupa ekranlarında yeteneklerini sergileyen Türk yarışmacılar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Son olarak Belçika'nın en popüler müzik formatlarından biri olan The Voice van Vlaanderen'e katılan Naz Çavuşoğlu, güçlü sesi ve kendine has tarzıyla hem stüdyodakileri hem de izleyicileri şaşkına çevirdi. Sahnede sadece İngilizce ve Flamenkçe parçalarla yetinmeyen genç yetenek, sürpriz bir Türkçe şarkıyla geceye damga vurdu. Bu unutulmaz performansın görüntüleri kısa sürede yayılınca vatandaşlar The Voice Naz Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli ve hangi şarkıyı söyledi sorularına hızla yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

NAZ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR, THE VOICE BELÇİKA'DA HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Naz Çavuşoğlu, hayatını Avrupa'da sürdüren ve yeteneğiyle Belçika'da adından söz ettiren Türk asıllı bir genç kız. Belçika'nın sevilen ses yarışması The Voice van Vlaanderen'e katılan Çavuşoğlu, sahnedeki rahat tavırları ve güçlü vokaliyle herkesin beğenisini kazandı. Performansına ilk olarak İngilizce ve Flamenkçe şarkılarla başlayan genç yarışmacı, asıl sürprizi sona sakladı. Ünlü müzisyen Can Ozan'a ait olan "Ağlama Ben Ağlarım" adlı sevilen parçayı seslendiren Naz Çavuşoğlu, stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yarattı ve ekran başındakileri kendisine hayran bıraktı.

NAZ ÇAVUŞOĞLU ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sahnedeki başarısıyla Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Naz Çavuşoğlu'nun özel hayatı büyük merak konusu oldu. Avrupa'da yaşayan Türk asıllı bir yarışmacı olduğu bilinen genç yeteneğin, aslen Türkiye'nin hangi şehrinden olduğuna ve tam olarak kaç yaşında olduğuna dair internette henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

NAZ ÇAVUŞOĞLU INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Genç şarkıcının The Voice Flanders sahnesindeki performansı, kısa sürede sosyal medya platformlarını ele geçirdi. Özellikle Instagram, TikTok ve Facebook üzerinden milyonlarca kez izlenen ve "etkileyici" olarak yorumlanan videoların ardından, kullanıcılar Naz Çavuşoğlu'nun şahsi sosyal medya hesaplarını araştırmaya başladı. Genç yarışmacının videoları viral olsa da, resmi Instagram hesabının tam adı hakkında net bir bilgi henüz teyit edilmedi.

THE VOICE VAN VLAANDEREN NEDİR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünya çapında reyting rekorları kıran "The Voice" (O Ses) formatının Belçika'nın Felemenkçe konuşulan Flaman bölgesi için hazırlanan versiyonu olan The Voice van Vlaanderen, müzikseverlerden büyük ilgi görüyor. İlk kez 2011 yılında izleyiciyle buluşan ve VTM kanalında yayınlanan yarışma, bu yıl 2026 itibarıyla 10. sezonunu kutluyor. Başarılı sesleri ekranlara taşıyan program, her cuma akşamı saat 20.40'ta müzik tutkunlarıyla buluşuyor.