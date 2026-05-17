Bilim kurgu, gerilim ve dramı başarıyla harmanlayan popüler yapımda sezon finaline doğru yaklaşılırken heyecan dozu her geçen dakika artıyor. Kasabadan kaçış yolları aranırken ortaya çıkan yeni sırlar ve yanıt bekleyen soru işaretleri, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Büyük bir bilinmezliğin ortasında hayatta kalma mücadelesi veren karakterlerin hikayesine odaklanan dizinin hayranları, "From 4. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorgusuyla yeni haftanın yayın takvimini araştırmaya başladı. Haziran ayında görkemli bir sezon finali yapmaya hazırlanan fenomen dizinin yeni bölüm tarihi netleşti.

FROM 4. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MGM+ ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Türkiye'deki dizi tutkunları tarafından da yakından takip edilen From dizisinin 4. sezon 6. bölümü, 25 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Sevilen yapım, ABD'deki orijinal yayın saatinden çok kısa bir süre sonra Türkiye'deki dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.

FROM DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde kasabadaki tüm dengeler altüst olurken, geceleri ortaya çıkan yaratıkların davranışlarında yeni anomaliler gözlemlenecek. Karakterlerin üzerindeki psikolojik baskı artarken, kasabanın kökenlerine ve herkesi dehşete düşüren "seslerin" kaynağına dair çok önemli ipuçları gün yüzüne çıkacak.

Yaşadığı sanrılar ve geçmişte aldığı maddelerin etkisiyle zihinsel bir eşikte olan Jade, kasabadan çıkış yolunu bulabilmek adına hayati bir bilgiye ulaşacak. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kasabanın baskısıyla çökmek üzere olan Boyd ise büyük bir ikilemde kalacak. Boyd, Jade'in zihninden çıkan bu sıra dışı bilgilere güvenip güvenemeyecekleri konusunda zor bir kararla karşı karşıya gelecek.

Tüm kasaba halkı merkezdeki gelişmelere odaklanmışken, dış yerleşim biriminden gelecek son derece rahatsız edici ve korkutucu bir haber ana merkeze ulaşacak. Bu sarsıcı gelişme, hem yaratıkların değişen yeni taktiklerini deşifre edecek hem de kasabaya yeni katılan isimlerin kaderini doğrudan etkileyecek.