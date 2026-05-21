Kanal D yönetiminden sızan son dakika bilgileri, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Rıza Baba ve ekibinin vedasını gözler önüne serdi. Yeni sezon planlamalarının ani bir kararla iptal edildiğini öğrenen milyonlarca dizi takipçisi, bu tarihi vedanın perde arkasını araştırmaya başladı. Sosyal medyada büyük bir hüzün dalgası yaratan bu gelişmenin ardından vatandaşlar "Arka Sokaklar ne zaman final yapacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK, NEDEN BİTİYOR?

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında istikrar rekorları kıran "Arka Sokaklar" dizisi için kesin olarak final kararı alındı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Kanal D yönetimi dizinin 21. sezonunu çekmeme kararı aldı. Projenin neden bitirildiğine dair henüz resmi açıklama yapılmazken, oyuncu kadrosu ile teknik ekibin süreçle ilgili bilgilendirildiği öğrenildi. Efsane yapım, Haziran 2026’da yayınlanacak olan bölümüyle final yapacak.

ARKA SOKAKLAR HANGİ YIL BAŞLADI, İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Fenomen polisiye dizisi "Arka Sokaklar", ilk kez 31 Temmuz 2006 tarihinde seyirciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren cuma akşamlarının reyting listelerinde zirveye ambargo koyan yapım, Türk televizyonculuğunda bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Samimi dili, güncel toplumsal olayları işleyen dinamik yapısı ve güçlü karakterleriyle dizi, nesiller boyu devam eden bir ekran klasiğine dönüştü.

FENOMEN DİZİ ARKA SOKAKLAR KAÇ BÖLÜM OLDU?

Mayıs 2026 itibarıyla "Arka Sokaklar" toplamda 749 bölüme ulaşarak kırılması imkansız bir rekora imza attı. Türkiye'de haftalık olarak yayınlanan prime-time dizileri arasında 700 bölüm barajını aşan tek yapım olan efsane dizi, tam 20 sezon boyunca ekran asansöründe kalmayı başardı. İlk bölümler yayınlandığında çocuk yaşta olan izleyicilerin bugün üniversite çağlarına gelmiş olması, dizinin yıllara meydan okuyan benzersiz başarısını ve Türk halkının hayatındaki yerini net bir şekilde özetliyor.