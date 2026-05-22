Halk TV ekranlarında peş peşe yaşanan ayrılıklar, kanalın sadık izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler, Gözde Şeker ve Remziye Demirkol gibi önemli isimlerin kanala veda etmesinin ardından, ana kuşak programcılarından Gökmen Karadağ’ın da ismi ayrılık iddialarıyla anılmaya başladı. Peki, Gökmen Karadağ Halk TV'den ayrıldı mı? Açıkça programı devam edecek mi? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

GÖKMEN KARADAĞ HALK TV'YE VEDA MI ETTİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Halk TV ekranlarında "Açıkça" programının sunuculuğunu üstlenen Gökmen Karadağ, kanalla yollarını resmen ayırdı. Kulislerde bir süredir konuşulan ayrılık iddiaları, Karadağ'ın yaptığı açıklamanın ardından kesinleşti. Karadağ, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamasında "Hoşça kal Halk TV" ifadelerine yer verdi.

Gökmen Karadağ'ın ani ayrılık kararı, moderatörlüğünü yaptığı "Açıkça" programının izleyicierinin de akıllarında soru işaretleri yarattı. Siyasetin nabzını tutan programın yayın hayatına başka bir isimle devam edip etmeyeceği veya tamamen yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz bilinmiyor. Halk TV yönetiminden programın geleceğine, yeni yayın dönemi akışına ya da Karadağ'ın yerine gelecek yeni sunucunun kim olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.