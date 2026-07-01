Yeni trafik sigortası düzenlemesi nedir, araç değer kaybı başvurusu nasıl yapılır, tek eksper dönemi ne anlama geliyor ve ağır hasarlı araçlarda ödeme almak için hangi şartlar aranıyor? İşte milyonların gün boyu internette aradığı tüm bu soruların ayrıntılı yanıtları...

Trafikte yaşanabilecek kazalara karşı araç sahiplerinin en büyük güvencesi olan zorunlu trafik sigortasının şartları baştan aşağı yenilendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni sistem, özellikle kazalardan sonra yaşanan karmaşık ve uzun süreçleri tarihe karıştırdı. Araç sahipleri artık kaza sonrası hasar onarımı ve araç değer kaybı tazminatı gibi konularda uzun süreler bekleyip ayrı ayrı dosyalar açtırmak zorunda kalmıyor. Peki, orijinal parça zorunluluğu ve e-Devlet üzerinden hasar takibi gibi yenilikleri barındıran trafik sigortasında yeni dönem tam olarak neleri değiştiriyor? Yeni kuralların devreye girmesiyle birlikte araç sahiplerinin haklarını koruyacak çok kritik detaylar gün yüzüne çıktı.

ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken yeniliği hiç şüphesiz araç değer kaybı tazminatında yaşandı. Kaza yapan sürücüler daha önce araçlarının değer kaybını alabilmek için ayrı bir başvuru süreciyle uğraşıyordu. Bugün yürürlüğe giren yasayla birlikte bu zorlu süreç tamamen sona erdi. Artık trafik kazası sonrası açılan maddi hasar dosyası içinde aracın değer kaybı otomatik olarak hesaplanıyor. Yani vatandaşın ekstra bir belge sunmasına veya yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmadı. Bu sayede aracı kurumların aldığı yüksek komisyonlar da ortadan kalktı ve hak sahipleri tazminatlarını doğrudan ve çok daha hızlı bir şekilde sigorta şirketinden alabilir duruma geldi.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA TEK EKSPER DÖNEMİ NEDİR?

Araç hasarlarında sıkça yaşanan uyuşmazlıklara ve farklı rapor tartışmalarına son vermek amacıyla tek eksper sistemine geçiş yapıldı. Yeni sistemde merkezi atama yöntemiyle görevlendirilen bir eksper, kazaya karışan aracın hem hasar maliyetini hem de yaşadığı piyasa değer kaybını tek bir raporda hesaplıyor. Bu inceleme sırasında aracın yaşı, modeli, kullanım şekli, değişen parçaları, hasarın boyutu ve o günkü piyasa değeri gibi temel kriterler dikkate alınıyor. Eksper raporu tamamlandığında hesaplanan tazminat tutarı anında hak sahibine iletiliyor. Ayrıca tüm bu adımlar, e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden vatandaşa bildiriliyor ve süreç son derece şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor.

ARAÇ ONARIMINDA ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ZORUNLU MU?

Sanayide veya yetkili servislerde yaşanan parça tartışmaları da yeni düzenlemeyle çözüme kavuştu. Artık araç tamiratlarında temel kural kesinlikle orijinal parça kullanımı olarak belirlendi. Eğer o aracın orijinal parçası piyasada bulunamıyorsa veya teknik açıdan değişimi mümkün değilse devreye eşdeğer ve yeniden kullanılabilir parçalar giriyor. Ancak bu alternatif parçaların kullanımı için de mutlaka araç sahibinin onayı gerekiyor. Böylece vatandaşın haberi olmadan yan sanayi parça takılmasının önüne geçiliyor.

AĞIR HASARLI ARAÇLARDA SİGORTA ÖDEMESİ İÇİN HANGİ BELGE İSTENİYOR?

Pert kaydı olarak bilinen ağır hasarlı araçlar için tazminat ödeme kuralları yeniden şekillendi. Eksper incelemesi sonucunda bir araca ağır hasarlı raporu verilirse, sigorta şirketinin ödeme yapabilmesi için yeni bir kural devreye giriyor. Araç sahibinin tazminatını alabilmesi için resmi kurumlardan onaylı "trafikten çekilmiştir" ibaresi taşıyan tescil belgesini mutlaka ibraz etmesi gerekiyor. Bu belge sunulmadan sigorta şirketleri kesinlikle ödeme yapmıyor.

TRAFİK KAZASI SAĞLIK VE SAKATLIK TEMİNATI NASIL İŞLİYOR?

Maddi hasarların yanı sıra kazalara bağlı bedensel teminatlarda da sınırlar netleşti. Trafik kazası sonucu oluşan tedavi ve hastane giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamaya devam ediyor. Ancak kaza sonrası oluşan geçici iş göremezlik ödemeleri doğrudan sakatlık teminatı kapsamında güvence altına alınıyor. Sürekli sakatlık tazminatları ve kazazedelerin bakıcı giderleri de yeni kurallar çerçevesinde mağduriyet yaratmayacak şekilde detaylandırıldı.