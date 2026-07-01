Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin milli savunma alanlarında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren önemli isimlerinden Yankı Bağcıoğlu, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında çarpıcı değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunarak, denizcilik sektörünün problemleri hakkında konuştu.

Yankı Bağcıoğlu: Denizcilerimiz uluslararası sektörde hak ettikleri yeri almalıdır

Türk denizcilik sektörünün artan işletme maliyetleri Türk bayraklı filonun rekabet gücü, nitelikli gemi insanı insanı ihtiyacı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını aktaran CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Bugün Türk denizcilik sektörü; artan işletme maliyetleri, Türk bayraklı filonun rekabet gücü, nitelikli gemi insanı ihtiyacı, uygulamalı denizcilik eğitimi ile deniz emniyeti ve güvenliği gibi önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu alanlarda atılacak adımlar yalnızca sektör için değil, Türkiye’nin ekonomik gücü, dış ticareti ve milli güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; Türk bayraklı ticaret filosunun rekabet gücünü artıracak mali, hukuki ve idari teşvikler uygulanmalı, Türk sahipli ve Türk bayraklı filonun tonajı artırılarak Türkiye’nin dünya deniz ticaretinden aldığı pay yükseltilmelidir. Deniz taşımacılığında milli kapasitemizi ve kriz dönemlerinde deniz ulaştırmasının kesintisiz sürdürülebilmesini sağlayacak lojistik dayanıklılığı güçlendirecek politikalar hayata geçirilmelidir. Yerli gemi inşa sanayimiz ve tersanelerimiz; yüksek katma değerli üretim, bakım-onarım, yeşil dönüşüm ve ihracat hedefleri doğrultusunda desteklenmelidir. Denizcilik eğitimi; üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri arasında ortak planlama anlayışıyla sektörün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır.

Gençlerimizin uygulamalı eğitim, staj ve ilk istihdam imkânlarına erişimi sağlanmalıdır, Milli Eğitim Gemisi Projesi hayata geçirilmelidir, Türk armatörleri genç denizcilerimizin sektöre kazandırılması konusunda teşvik edilmelidir. Uluslararası denizcilik şirketleriyle iş birliği geliştirilerek Türk denizcilerinin istihdamının önündeki hukuki ve idari engeller kaldırılmalıdır. Denizcilerimiz uluslararası sektörde hak ettikleri yeri almalıdır. Gemi insanlarımızın, balıkçılarımızın, liman ve tersane çalışanlarımızın çalışma şartları ve sosyal hakları güçlendirilmeli, yıpranma hakkı yeniden değerlendirilmeli, yurt dışında gemilere katılış ve ayrılışlarda yaşanan vize sorunlarının çözümü için girişimler artırılmalıdır. Arama-kurtarma kapasitemiz güçlendirilmeli, özellikle açık denizlerde etkin görev yapabilecek orta ve ağır sınıf arama-kurtarma helikopteri ihtiyacı karşılanmalı, limanlarımızın ve kritik denizcilik altyapımızın fiziki ve siber güvenliği artırılmalıdır. Bu hedeflerin sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi için Türkiye’nin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Denizcilik Bakanlığı kurulmalıdır”

“1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz”

Son olarak, bütün denizcilerin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayan CHP’li Bağcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kabotaj Kanunu’nun ikinci yüzyılına yaklaşırken hedefimiz; denizlerdeki egemenlik haklarını kararlılıkla koruyan, dünya deniz ticaretinden daha fazla pay alan, güçlü ticaret filosu, rekabetçi limanları, gelişmiş tersaneleri ve nitelikli insan kaynağıyla gerçek anlamda denizci bir Türkiye oluşturmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kabotaj Kanunu’nun hazırlanmasında emeği geçen devlet büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyor; mavi vatan için alın teri döken tüm sektör çalışanlarımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz”