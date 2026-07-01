Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel İş Birliği modeli çerçevesinde özel şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin yeniden güncellendiğini duyurdu. Güncellenen tarife çerçevesinde farklı araç sınıflarında yeni ücretler yürürlüğe girmiş oldu.

Düzenlemenin, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kapsadığı öğrenildi.

Tüm sınıflara zam!

Yeni tarifeye göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi:

- 1. sınıf araçlar: 995 TL'den 1.170 TL'ye

- 2. sınıf araçlar: 1.245 TL'den 1.465 TL'ye

- 3. sınıf araçlar: 2.240 TL'den 2.635 TL'ye

- 4. sınıf araçlar: 2.490 TL'den 2.925 TL'ye

- 5. sınıf araçlar: 3.755 TL'den 5.560 TL'ye

- 6. sınıf (motosiklet): 250 TL'den 295 TL'ye

Özellikle ağır tonajlı araçlarda yapılan artış gözlerden kaçmadı.

Osmangazi Köprüsü'nün ücretlerinde de yükselme!

Osmangazi Köprüsü'nde de tüm araç grupları için yeni fiyat tarifesinin uygulanacağı ifade edildi.

Yeni ücretler şu şekilde açıklandı:

- 1. sınıf araçlar: 995 TL'den 1.170 TL'ye

- 2. sınıf araçlar: 1.590 TL'den 1.870 TL'ye

- 3. sınıf araçlar: 1.890 TL'den 2.225 TL'ye

- 4. sınıf araçlar: 2.505 TL'den 2.950 TL'ye

- 5. sınıf araçlar: 3.165 TL'den 3.720 TL'ye

- 6. sınıf (motosiklet): 695 TL'den 820 TL'ye

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yeni tarife

İstanbul'da hizmet sunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de araç sınıflarına göre geçiş ücretleri yükseltildi.

Bu çerçevede;

- 1. sınıf araçlar: 95 TL'den 110 TL'ye

- 2. sınıf araçlar: 125 TL'den 145 TL'ye

- 3. sınıf araçlar: 235 TL'den 270 TL'ye

- 4. sınıf araçlar: 595 TL'den 690 TL'ye

- 5. sınıf araçlar: 740 TL'den 860 TL'ye

- 6. sınıf (motosiklet): 65 TL'den 75 TL'ye yükseldi.

Devlet köprülerinde ücret değişikliği yok!

Öte yandan, gelen bilgiler çerçevesinde devlet tarafından işletilmekte olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde herhangi bir fiyat güncellemesin gündeme gelmedi. Bu iki köprüde mevcut tarifenin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

