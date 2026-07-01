Son Mühür- Milyonlarca üniversite adayının geleceğini belirleyen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları öncesinde ÖSYM'den kritik bir hamle geldi.

Sınav sonrasındaki itirazları inceleyen ÖSYM Yönetim Kurulu, Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) iki sorunun kaderini değiştirdi. Uzman heyetin yaptığı bilimsel değerlendirmelerin ardından bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken, başka bir soru ise tamamen iptal edildi. Karar, yüz binlerce adayın puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

Matematikte cevap değişti, edebiyatta soru iptal edildi

ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumlarına ait madde analizlerini ve gelen itirazları mercek altına aldı. İncelemelerin ardından AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 23 numaralı sorunun daha önce "C" olarak açıklanan doğru cevabı "A" şeklinde düzeltildi.

Sosyal Bilimler cephesinde ise durum daha radikal. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’ndeki 20 numaralı soru, bilimsel açıdan hatalı bulunarak tamamen sistem dışı bırakıldı. Bu iki kritik dokunuş, sıralamalarda ciddi oynamalara yol açabilir.

Puanlar yeniden hesaplanıyor

Milyonlarca adayın aklındaki soru ise iptal edilen sorunun puanlarına nasıl yansıyacağı oldu. ÖSYM bu konuda kılavuzdaki net hükmü uygulayacak.

İptal edilen edebiyat sorusu, değerlendirme sürecinde hiç sorulmamış kabul edilecek. Geriye kalan geçerli soruların puan değerleri yukarı yönlü yeniden saptanacak ve puanlama bu yeni değerler üzerinden yapılacak. Matematikteki cevap değişikliği ise soruyu "A" seçeneği olarak işaretleyenlerin hanesine artı net olarak yazılacak.



