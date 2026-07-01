Son Mühür- Resmi Gazete’de bugün (01.07.2026) yayımlanan yeni bir kanun değişikliğiyle, internet haber siteleri ile gazete ve dergilerin resmi ilan ve reklam süreçlerinde değişime gidildi. 24 Haziran’da TBMM Genel Kurulundan geçen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Aslında bu adımların arkasında Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği iptal kararları var. Yeni düzenleme tam da bu kararlar doğrultusunda hazırlandı. Böylece bir yandan internet medyasının sınırları netleşirken, diğer yandan kuralları çiğneyen sitelere verilecek cezalar da kişisel yorumlara yer bırakmayacak şekilde net kurallara bağlandı.

İnternet sitelerine "Kadro ve okur" kriteri

Yapılan bu değişiklikle beraber 195 sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu'na yeni bir madde eklenmiş oldu. Bu durum aslında şu anlama geliyor: Resmi ilan ve reklam pastasından pay almak isteyen ya da bunun için sırada bekleyen internet haber sitelerinin hangi şartları taşıması gerektiği artık kanunla, net bir şekilde belirlendi.

Buna göre bir internet sitesinin ilan alabilmesi için;

Yayınladığı haber sayısı,

İçeriğinin kalitesi,

Çalıştırdığı kadro,

Günlük okur sayısı,

En az ne kadar süredir yayın hayatında olduğu

gibi temel kriterler baz alınacak. Bu kriterlerin detaylarını ve sınırlarını Basın İlan Kurumu Genel Kurulu belirleyecek.

İlan kesme cezalarına yeni standart: Keyfiliğin önüne geçiliyor!

Yeni düzenlemenin dikkat çekici bölümlerinden biri ise ceza sisteminin yeniden yapılandırılması oldu. Resmi ilan ve reklam kurallarına, kadro veya içerik şartlarına uymayan gazete, dergi ve internet sitelerine verilecek cezalar artık keyfi olamayacak. İhlalin büyüklüğüne ve süresine göre 1 günden 10 güne kadar ilan/reklam kesme cezası verilebilecek.

Eğer bir yayın organı cezadan sonraki bir yıl içinde aynı hatayı tekrarlarsa, cezalar katlanarak artacak:

İlk tekrarda: 5 günden 15 güne kadar,

İkinci tekrarda: 10 günden 20 güne kadar,

Üçüncü ve daha fazla tekrarda: 15 günden 25 güne kadar ilan kesilecek.

Eğer kurallara aykırı durum 1 aydan uzun sürerse cezalar iki katına çıkacak. Farklı konularda birden fazla kural ihlali varsa cezalar toplanacak ancak tek seferde verilecek ceza 60 günü geçemeyecek. Yani artık herkes daha da özen gösterecek.

İtiraz yolu açık!

Düzenelen yeni yasa yalnızca cezaları değil yargı yolunu da Basın İlan Kurumu’nun verdiği cezalara karşı yargı yolu da net bir şekilde çizildi. Kendisine ilan kesme cezası verilen medya kuruluşları, İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında mahkemeye başvurarak haklarını arayabilecek.

Düzenleme kapsamında ayrıca kurallara uymayan reklam prodüktörlerinin iş yerleri 2 aya kadar kapatılabilecek, ilan kurallarını çiğneyen kamu kurumlarının sorumluları hakkında ise disiplin soruşturması açılması zorunlu olacak.