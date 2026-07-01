Son Mühür- CHP'deki parti içi rekabetin en ilginç adımlarından biri Kemal Kılıçdaroğlu kanadından geldi.

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanıyken Özgür Özel'le gönül ilişkisi yaşadığına dair haberler çıkan Gülşah Durbay, yakalandığı amansız hastalığa rağmen iftiralar karşısında geri adım atmamış ve söz konusu iftiraları gündeme getirenlerden yargı önünde hesap sormuştu.

Çok genç yaşta yaşamını yitiren Gülşah Durbay'ın şikayet ettiği isimler arasında sosyal medyada Gizem Lara lakabıyla bilinen Gizem Altunsoy da vardı.

Söz konusu paylaşımlar silindi...



Gizem Altunsoy'un daha sonra Gülşah Durbay hakkındaki söz konusu paylaşımlarını sildiği ortaya çıkmıştı.

Gülşah Durby hakkındaki ifadeleri nedeniyle 13 Ocak 2024'de gözaltına alınan Gizem Altunsoy, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de bundan böyle Ankara il yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

35 kişilik yönetimde o da var...



Gizem Altunsoy'un 35 kişilik Ankara il yönetiminde görevlendirilmesi sosyal medyada ''Gülşah Durbay'ın kemiklerini sızlatan atama'' olarak yorumlandığı görüldü.



Özel'den duygusal veda...

Özgür Özel, gülşah Durbay'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada,

''Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz...

Bu nasıl bir sınav?

Nasıl dayanılır?

Ya sabır ya sabır ya sabır…'' sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirmişti.





