Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında hem iktidara hem de Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sert eleştiriler yöneltti. Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" söylemlerini ve terörle mücadeledeki eksen kaymasını eleştiren Dervişoğlu, askeri hastanelerin yeniden açılması tartışmaları üzerinden de Bahçeli’ye üstü kapalı bir "Üsküdar’da sabah oldu" göndermesinde bulundu.

Bahçeli'ye askeri hastane cevabı "Üsküdar'da sabah oldu"

Dervişoğlu, haftalık grup konuşmasında doğrudan isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamalarını hedef aldı. Askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiği yönündeki çıkışlara değinen İYİ Parti lideri, bu hassasiyetin çok geç hatırlandığını ima etti. Yıllardır dile getirdikleri askeri kurumların ve hastanelerin kapatılma hatasından yeni dönüldüğünü savunan Dervişoğlu, bu gecikmiş hamleyi ironik bir dille eleştirdi. Hamle çok geç geldi. Dervişoğlu, "Üsküdar'da sabah oldu" ifadesiyle iktidar ortağının bu konudaki zamansız çıkışına dikkat çekti.

"TBMM silahlı yapıların beklentisine göre yasa çıkaramaz"

Hükümetin terörle mücadele politikasındaki söylem değişikliklerini mercek altına alan Dervişoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in son açıklamalarına tepki gösterdi. Devletin temel yaklaşımının "önce şartsız silah bırakma" ilkesinden uzaklaştığını ve "silah bırakmak için yasal zemin oluşması gerekiyor" anlayışına evrildiğini belirten Dervişoğlu, bunun tehlikeli bir eksen kayması olduğunu vurguladı.

Meclis'in iradesine ipotek konulamayacağını ifade eden İYİ Parti lideri, kürsüden şu uyarıyı yaptı:

"Bu yalnızca bir yöntem değişikliği değildir. Müzakerenin ağırlık merkezinin de değiştiğini gösteren siyasi bir beyan niteliğindedir. TBMM, hiçbir silahlı yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır."

Eğitim sistemine "Pedagojik fukaralık" eleştirisi

Konuşmasının büyük bir bölümünü gençlerin yaşadığı sorunlara ve eğitim politikalarına ayıran Dervişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştığını savundu. Eğitimin sadece müfredattan ibaret olmadığını, çocukların okula aç gitmesi ve öğretmenlerin itibarsızlaştırılması gibi yapısal krizlerin yaşandığını söyledi. Okulların vakıf ve dernek ağlarına bırakılmasını "mankurtlaştırma siyaseti" olarak tanımlayan Dervişoğlu, bakanlığın görevinin saraya sinyal çakmak değil, devletin okullarını güçlendirmek olduğunu belirtti.

İktidarın gençleri kutuplaştırarak siyasi menfaat devşirmeye çalıştığını ifade eden Dervişoğlu, genç nesil üzerindeki baskılara şu sözlerle isyan etti:

"Espri yapanı, tweet atanı, itiraz edeni sorgusuz sualsiz, zalimce içeri atmaktır yaptıkları. Fişlemek, korkutmak, sindirmektir. Sizin sıcak koltuk hesaplarınıza bu milletin evlatlarını kurban ettirmeyeceğim. Düşün arkadaş, gençlerin yakasından düşün artık."

Ankara'daki NATO zirvesi ve esnaf için kanun teklifi

Gelecek hafta Ankara’da düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi hazırlıklarını da sert bir dille eleştiren İYİ Parti lideri, alınan aşırı güvenlik önlemlerinin başkentte hayatı felç ettiğini söyledi. Yolların kapatılması, üniversitelerin ve kamu kurumlarının tatil edilmesi nedeniyle Ankara esnafının büyük bir ekonomik darbe alacağını belirten Dervişoğlu, İYİ Parti Meclis Grubu olarak acil bir kanun teklifi verdiklerini duyurdu.

Ekonomik mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla sunulan kanun teklifinde şu maddeler yer alıyor:

1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajının alınmaması istendi.

Aynı tarih aralığında, Ankara'daki özel sektör işverenlerinin sigorta primlerinin işveren payı ile Bağ-Kur kapsamındaki esnafın primlerinin Hazine tarafından karşılanması talep edildi.

Ankara’nın güvenlik gerekçesiyle tenekelerle çevrilerek adeta bir gettoya dönüştürüldüğünü iddia eden Dervişoğlu, Türkiye'nin kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmaması gerektiğini ve devlet ciddiyetinin susturulan gazetecilerle veya kapatılan yollarla ölçülemeyeceğini vurguladı.

"Tandoğan Meydanı'nda umudu gördüm"

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen "Bayrak açıyorum" mitingine de değinen Dervişoğlu, o meydanda yükselen sesin geçici bir heves değil, bir "çoban ateşi" olduğunu söyledi. Türk milletinin hafızasının silinmediğini ve teslimiyet göstermeyeceğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı, tüm vatan sevdalılarını Cumhuriyet’in çatısı altında, adaletin terazisinde ve işçinin alın terinde birleşmeye çağırdı. Dervişoğlu, partilerinin bu düzeni değiştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

