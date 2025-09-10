Son Mühür - Adı bir süre Fenerbahçe ile de anılan Zinedine Zidane’ın yeni takımı netleşti. Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Didier Deschamps’tan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına Zinedine Zidane’ın geçeceğini duyurdu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, mevcut teknik direktör Didier Deschamps’ın 31 Temmuz 2026’da sona erecek sözleşmesinin ardından görevi Zidane devralacak. Bu iddia, daha önce Fransız gazetesi L'Équipe tarafından da gündeme getirilmişti.

Henry açıkladı

Thierry Henry, Zinedine Zidane’ın yeni görevini açıklarken, “Yeni teknik direktörün kim olacağını hepimiz biliyoruz. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum” sözlerini kullandı. Son olarak 2021 yılında Real Madrid’i çalıştıran Zidane, İspanyol ekibiyle üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak adını futbol tarihine yazdırmıştı.