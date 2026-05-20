Son Mühür- NBA'de Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs'un deplasmanda yaptığı sürprize Doğu Konferansı'nda Celeviland Cavaliers yapabilecek mi sorusu cevabını buldu.

Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan New York Knicks bir ara 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı önce uzatmaya götürmeyi ardından da uzatmalarda 115-104'lük skorla kazanmayı bildi.

Yarı finali ilk maçında istediğini alarak seride 1-0 öne geçen Knicks'de Jalen Brunson 38 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla maça damga vuran isim oldu.

Karl Anthony Towns, O.G. Anunoby ve Josh Hart'ın 13'er sayı ürettiği karşılaşmada Mikail Bridges 18 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Donovan Mitchell'in çabası yetmedi...



Normal sürenin son topunda topu potaya atamayarak galibiyeti kaçıran Cavaliers'de Donovan Mitchell 29 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalmayla oynadı.

NBA'in tecrübeli ismi James Harden 15 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Cavaliers'ın pota altında en büyük güvencesi olan Evan Mobley 15 sayı, 14 ribaunt kaydetti.

Serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cuma gecesi yine New York'ta oynanacak.

