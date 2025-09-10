Son Mühür / Merve Turan - Galatasaray’ın 14 yıl boyunca kalesini koruyan efsane isim Fernando Muslera, görevini devralan Uğurcan Çakır’a sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj gönderdi.

“Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık”

Uruguaylı file bekçisi, paylaşımında Galatasaray’daki uzun kariyerine atıfta bulunarak, “Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık.” ifadelerini kullandı. Muslera’nın bu mesajı kısa sürede taraftarların gündemine oturdu.

Uğurcan Çakır 2030’a kadar Galatasaray’da

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Çakır, imza töreninde yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmenin en büyük hayali olduğunu dile getirdi.

Yeni bir dönem başlıyor

Muslera’nın vedasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda kalede yeni bir sayfa açılırken, Uğurcan Çakır’ın performansı şimdiden merak konusu oldu.